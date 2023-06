La durée de la traversée en bateau entre Tunis et Marseille/Gènes vient d’être allongée de 4h, passant ainsi de 20h à 24h, ce qui permettra de générer des gains de près de 12 millions de dinars par an, pour la Compagnie Nationale de Navigation (CTN), a indiqué le directeur central du transport des passagers à la société, Samir Thamouni.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, le responsable a ajouté que cette nouvelle mesure permettra de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur et à préserver ainsi l’environnement, et ce, conformément aux normes établies par l’Organisation Maritime Internationale.” Cette mesure, qui est entrée en vigueur depuis janvier 2023, permet de maîtriser les dépenses et de réduire les émissions de gaz à effet de serre “, s’est-t-il encore félicité.”

Ces résultats nous poussent à aller de l’avant, en renforçant l’application de cette mesure en 2023 “, a-t-il ajouté.

D’après lui, la décision d’allonger le temps de la traversée s’inscrit dans le droit fil de la stratégie nationale du transport de la logistique à l’horizon 2040 visant à promouvoir la transition écologique et numérique.

Elle s’inscrit également, dans le cadre d’un plan mis en place par la Compagnie afin de garantir ses équilibres financiers et d’améliorer sa rentabilité, sachant que 50% de ses dépenses sont liées à la consommation de carburant.

Par ailleurs, Samir Thamouni a préconisé de mettre en place une nouvelle stratégie afin de développer et moderniser la flotte de la CTN, en investissant dans des navires fonctionnant aux énergies alternatives.

Il a rappelé que la CTN ambitionne parvenir, en 2023, à dépasser les chiffres enregistrés durant l’année 2022 (280 mille passagers) pour atteindre 300 mille passagers et environ 120 000 voitures.

Et d’ajouter à l’Agence TAP, que la compagnie de navigation veille à assurer les meilleures conditions de voyage, afin d’attirer plus de clients. Elle tient, aussi, à coordonner au mieux avec ses agents exerçants sur les ports d’accueil, que ce soit en Tunisie ou dans les ports européens, et à offrir aux passagers le service d’achèvement de procédures douanières à bord du navire pour gagner du temps à l’arrivée.

Le responsable a souligné, également, que bien que la compagnie fait face à une concurrence rude sur la ligne Tunis-Europe, elle œuvre à préserver ses parts du marché, et ce, grâce à la conjugaison des efforts des différentes parties prenantes, notamment le ministère du Transport, l’Office de la Marine Marchande et des Ports, et la Direction Générale des Frontières et des Etrangers.

D’après lui, outre les prestations présentées durant la saison estivale, la CTN assure aussi des services moyennant des tarifs préférentiels, au profit d’environ 300 touristes de nationalités française, allemande, suisse, et italienne, qui visitent le sud tunisien tous les ans, durant la saison hivernale, pour profiter du tourisme saharien.