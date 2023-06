Les avoirs en devises ont enregistré un repli de 602 MD (-2,5%), atteignant 23.031,5 MDT à la clôture de l’exercice 2022, contre 23.633,5 MD un an auparavant, selon les Etats Financiers de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En effet, les entrées de devises enregistrées au courant de l’année 2022 et provenant notamment des tirages sur les crédits extérieurs, étaient loin de couvrir les sorties de devises et ce, sous l’effet de l’aggravation du déficit de la balance commerciale et des remboursements au titre de la dette extérieure.

Les principaux tirages effectués au courant de l’exercice sous revue, se présentent comme suit :

– 700 millions de dollars relatifs au contrat de crédit du 13/04/2022 entre la Banque Centrale de Tunisie agissant au nom et pour le compte de la République Tunisienne et AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK, débloqués en deux tranches le 15 avril et le 20 avril 2022.

– 300 millions d’Euros relatifs à la deuxième tranche du prêt de la CEE accordé dans le cadre du programme d’Assistance Macro-Financière (AMF III), débloqués le 25 mai 2022.

– 200 millions de dollars relatifs au protocole financier du 1/12/2022 entre la Tunisie et l’Algérie portant sur un prêt pour l’appui budgétaire, débloqués le 28 décembre 2022.

– 143 millions d’Euros relatifs à la première tranche du prêt BIRD de 357 MEUR du 06/04/2022 en faveur du ministère des Affaires Sociales dans le cadre du financement des dépenses du projet de la protection sociale pour les interventions urgentes contre la pandémie COVID-19, débloqués le 20 mai 2022.

– 100 millions d’Euros au titre de la deuxième tranche du prêt KFW de 300 MEUR du 03/06/2020 accordé dans le cadre du programme de réformes du secteur bancaire et financier, débloqués le 26/01/2022.

– 100 millions de dollars relatifs au protocole financier du 01/12/2022 entre la Tunisie et l’Algérie portant sur un don pour l’appui budgétaire, débloqués le 29/12/2022.

Par ailleurs, il importe de signaler qu’au courant de l’année 2022, il a été procédé au remboursement de :

– 254 millions de Dollars au titre de la dernière échéance en principal et intérêts du placement privé Qatari de 2017, le 22 avril 2022.

– 25 milliards JPY au titre de l’échéance en principal de l’emprunt obligataire émis en 2012, en décembre 2022.

– 109 millions de dollars au titre de deux échéances en principal et intérêts dues sur un prêt saoudien, au cours des mois de janvier et juillet 2022.

– 38 millions DTS au titre de deux échéances en principal dues sur le prêt FMI accordé dans le cadre du programme ” Mécanisme élargi de crédit ” en juin et décembre 2022.

– 47,8 millions d’Euros au titre des intérêts sur l’emprunt obligataire d’EUR 850 millions, au mois de février 2022.

Il y a lieu de rappeler qu’à la date du 16 mai 2023, les avoirs nets en devises ont atteint 93 jours d’importation, soit 21,6 milliards de dinars, contre 123 jours d’importation (23,5 milliards de dinars), à la même date de l’année dernière, selon les données publiées par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).