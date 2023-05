Les derniers préparatifs en vue de l’entrée en exploitation du projet du Centre Culturel et Sportif de la Jeunesse de Ben Arous et l’état d’avancement des travaux de réaménagement du stade Olympique d’El Menzah ont été au centre d’une séance de travail présidée mardi par le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche.

La séance a permis de discuter des différents problèmes techniques qui restent à résoudre et de mettre l’accent sur la nécessité d’accélérer l’achèvement des travaux de raccordement au réseau électrique et gazier et l’entrée de toutes les composantes du projet du centre de Ben Arous en exploitation.

La séance a également permis d’évoquer l’état d’avancement des travaux de réaménagement du stade d’El Menzah, au niveau des gradins, des tribunes de presse et d’un certain nombre d’espaces attenants, et de discuter de la prochaine phase des travaux qui concerne l’installation de nouveaux gradins parallèlement à l’achèvement des autres composantes du projet.

Le ministre a souligné la nécessité d’achever tous les travaux liés à ce stade dans les délais préfixés, en coordination avec tous les intervenants, et en particulier le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.