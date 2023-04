Le décret stratégique pour la réalisation du premier projet d’autoroute de l’eau au Maroc vient d’être validé par le gouvernement, selon le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, qui s’exprimait au cours d’une rencontre avec les médias, jeudi 20 avril 2023, rapportent Le Matin du Maroc.

A cet effet, le texte de loi relatif à l’importation de certains tubes et tuyaux en acier en vue de contribuer à la réalisation du premier projet d’autoroute de l’eau au Maroc, explique Baitas. Ledit projet, doté d’une enveloppe de 6 milliards de dirhams, «… va permettre de transporter l’eau du Bassin du Sebou au Bassin du Bouregreg, et ce pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable de Rabat et Casablanca dans une première étape et Marrakech à l’avenir ».

Les travaux de terrassement sont achevés, ceux d’installations des tuyaux ont avancé à 21%, alors que l’état d’avancement des deux stations de pompage serait de l’ordre de 78% et 44% respectivement pour la première et la deuxième.

A noter que les sociétés en charge du projet sont tenues de le livrer avant fin 2023.