La valeur des investissements agricoles privés approuvés par l’APIA durant les trois premiers mois de l’année 2023 a régressé de 20,9% par rapport à la même période de l’année précédente, s’établissant à 123,6 MD, selon le bulletin statistique de l’APIA publié, jeudi.

Par rapport au plan de développement 2016-2020, la valeur des investissements agricoles privés approuvés s’est repliée de 25,9%. Ces investissements permettront la création de 703 emplois permanents, contre 811 au cours de la même période en 2022.

Ils sont répartis à raison de 70,8 MD pour le secteur de l’agriculture, 21,1 MD pour la pêche, 15,1 MD pour celui des services agricoles, 15,8 MD pour la première transformation et 0,8 MD pour l’aquaculture.

Les investissements dans l’arboriculture ont atteint 46 MD, ce qui représente 65% du volume total approuvé dans le secteur agricole. Ceux dans l’aviculture se sont repliés à 28,4 MD, contre 58,4 MD durant la même période en 2022. Les investissements dans le secteur de l’aquaculture se sont développés pour représenter 17% du volume total approuvé, contre 6% en 2022.

L’activité piscicole en cages flottantes a attiré une seule opération d’investissement d’une valeur de 0,8 MD. Les investissements approuvés dans les services de collecte du lait ont diminué à 2,5 MD contre 3,8 MD en 2022. Ceux approuvés dans les huileries se sont situés à 7,9 MD, ce qui représente 50% du total des investissements approuvés dans le secteur de la première transformation.

L’APIA a également, fait savoir que la valeur des investissements approuvés au profit des jeunes et des femmes a baissé respectivement de 33,2% et 36%. Elle a aussi rapporté une absence des investissements à participation étrangère et des investissements au profit des sociétés de mise en valeur.

Les investissements approuvés ont bénéficié de subventions d’un montant de 34 MD, ce qui représente 27,5% du volume d’investissement approuvé, contre 39,5 MD au cours de la même période de l’année 2022.

La subvention pour l’acquisition de matériel agricole s’est établie à 12,5 MD, soit 36,8% du total des subventions approuvées.

Les investissements approuvés dans les équipements de l’énergie solaire ont atteint 4,1 MD avec des primes de l’ordre de 1,7 MD. La prime de développement régional a augmenté de 25% par rapport au premier trimestre de 2022.

Le taux de crédit est passé de 18,9% à 16,4%. Les comités d’octroi d’avantages ont approuvé seulement, 5 prêts fonciers d’une valeur de 0,8 MD contre 9 prêts d’une valeur de 1,2 MD durant la même période de l’année 2022. Ces prêts permettront l’intégration de 72 hectares de terres dans le cycle économique contre 86 hectares à fin mars 2022.