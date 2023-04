Par rapport à 2022, le coût des vêtements de l’Aïd pour cette année a enregistré une hausse comprise entre 4 et 17% dans les magasins de luxe, moyens et populaires, selon les estimations de l’Observatoire national de l’approvisionnement et des prix (ONAP) relevant du ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Le directeur de l’ONAP, Ramzi Trabelsi, a précisé, vendredi 14 avril dans un entretien accordé à l’agence TAP, que les prix des vêtements de l’Aïd ont augmenté entre 4 et 15% dans les magasins populaires, entre 4 et 15% dans les magasins de moyennes gammes, et entre 1 et 17% dans les magasins de luxe.

Pour les filles…

Il a fait savoir que la moyenne des prix des vêtements de l’Aïd pour filles de moins de 6 ans oscille entre 73 dinars et 140 dinars, dans les magasins populaires, entre 11,5 dinars et 243,9 dinars dans les magasins moyens, et entre 181,7 dinars et 407,9 dinars dans les magasins de luxe.

Pour les filles de plus de 6 ans, les prix moyens de vêtements varient entre 73,5 dinars et 144,5 dinars dans les magasins populaires, entre 133,4 dinars et 247,9 dinars dans les commerces de moyenne gamme, alors que ceux de luxe vendent leurs marchandises à un prix moyen oscillant entre 181,7 dinars et 417,9 dinars.

Pour les garçons

Les garçons de moins de 6 ans peuvent s’habiller cette année à des prix moyens entre 88,5 dinars et 138,4 dinars auprès des commerces populaires, entre 113,4 dinars et 219,7 dinars auprès des commerces moyens, et entre 157,3 dinars et 419,4 dinars auprès des magasins de luxe.

D’après les mêmes données statistiques, les vêtements de l’Aïd consacrés aux garçons de plus de 6 ans se vendent à un prix moyen compris entre 88,5 dinars et 140,5 dinars dans les magasins populaires, entre 133,4 dinars et 224,7 dinars dans les magasins moyens, et entre 157,3 dinars et 424,4 dinars dans les magasins de luxe.

Trabelsi a ajouté que les prix moyens des vêtements destinés aux filles situées dans la tranche d’âge entre 7 et 12 ans ont évolué entre 4 et 8% par rapport à ceux de l’année dernière, alors que les garçons situés dans la même tranche d’âge voient les prix moyens de leurs vêtements augmenter entre 6 et 12% dans les commerce populaires, alors que les prix moyens dans les commerces de luxe ont bondi entre 5 et 6% pour vêtements féminins et plus de 7% pour les vêtements masculins.

Le président de la Chambre syndicale nationale du textile et des vêtements relevant de l’UTICA, Mohsen Ben Sassi, a déclaré à l’agence TAP que l’affluence sur des vêtements de l’Aïd est trop faible voire quasiment nulle, à cause de la détérioration du pouvoir d’achat des consommateurs tunisiens.

Il estime que les prix des vêtements de l’Aïd varient entre 150 dinars et 500 dinars.

Il convient de signaler que le rythme de croissance des prix du groupe vêtements et chaussures a baissé février et mars 2023, soit un taux oscillant entre 9,4 et 8,9%, selon les données de l’Institut National de la Statistique.