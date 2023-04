Un parc à vélos solidaire et participatif baptisé “Soli Bikes” ouvrira ses portes le 29 avril 2023 à Taourit dans la ville de Houmet Souk, à Djerba.

Créé par l’association Djerba Insolite, ce parc proposera aux habitants et visiteurs des services de location de vélos, des sorties guidées, des ateliers de réparation et des sessions de formation dédiées au vélo, indique l’association dans un communiqué.

Cette initiative a été lancée en partenariat avec l’Institut français de Tunisie dans le cadre du projet “Jeune Ecolo Djerbien” qui s’inscrit également dans le cadre du projet ” Djerba Biking ” lancé en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature “WWF Tunisie” et l’association tunisienne “Shanti”.

Ces projets ont pour objectif de promouvoir le tourisme durable et de sensibiliser les habitants et les visiteurs à la protection de l’environnement, en utilisant la bicyclette en tant que moyen de transport écologique et ” éco-friendly ” à Djerba.

Lors de la cérémonie d’inauguration, l’association remettra deux triporteurs de collecte des déchets, et un abri de vélos à la municipalité de Houmet Souk.

Lancée en 2014, l’association Djerba insolite œuvre en faveur de la promotion du patrimoine de l’île et sa préservation par le biais du tourisme alternatif.