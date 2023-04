Un nouveau service électronique de transfert de la propriété des véhicules particuliers sera lancé le 11 avril 2023, annonce la présidence du gouvernement.

Les préparatifs relatifs au lancement de ce nouveau service électronique ont été au centre d’une rencontre, mercredi 5 avril à La Kasbah, de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, avec les ministres des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, et des Transports, Rabi Majidi.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, publié après la rencontre, ce service sera lancé via le portail e-bawaba.tn en utilisant l’identité numérique ” e-houwiya “.

Bouden a fait état de la volonté du gouvernement d’améliorer la stratégie de transformation numérique en fournissant l’infrastructure numérique adéquate pour développer les services numériques.

Elle a déclaré que cette démarche va permettra de simplifier les procédures administratives pour les citoyens jusqu’à l’adoption totale du principe de la signature électronique.

Le service de conclusion des contrats de transfert de la propriété des véhicules constitue le premier service contractuel électronique entre le citoyen et l’administration. Ce service ne nécessite pas la légalisation de signature et permet aux citoyens de conclure des contrats d’achat et de vente des véhicules particuliers en ligne.

Il s’agit d’une procédure sécurisée et fiable qui nécessite l’usage d’un identifiant numérique ” e-houwiya ” pour les deux parties contractantes, via le portail e-bawaba.tn.