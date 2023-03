La Tunisie abritera la dixième édition du Salon Halal Expo des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), du 31 mai au 4 juin 2023, au Palais des expositions du Kram.

Ce Salon a pour objectif de renforcer la part des Etats membres de l’OCI dans le volume du commerce mondial des produits et services halal, et à lier des partenariats commerciaux et d’investissement entre les institutions opérant dans ce secteur dans les pays membres de l’OCI, selon un communiqué publié par le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

L’événement est organisé par le Centre islamique pour le développement du commerce (ICDT) relevant de l’Organisation de la coopération islamique, l’Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques (SMIIC) et la Société des Foires internationales de Tunis, sous la tutelle du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Cet événement devrait susciter un intérêt local et international et constituera une opportunité pour attirer la communauté des affaires, les agences de développement du commerce et les acteurs économiques des pays de l’OCI et du monde.

En marge de l’exposition, plusieurs événements auront lieu, dont une table ronde, des échanges d’expériences dans le domaine de la délivrance de la certification halal entre les pays arabes de l’organisation, et un atelier de formation sur l’accès au marché au profit des coopératives féminines, en plus de rencontres d’affaires entre vendeurs et acheteurs de produits alimentaires halal et de produits de beauté, outre des visites de terrain à plusieurs entreprises tunisiennes pionnières dans ce domaine.