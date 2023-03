Dans le cadre de cette rubrique animée par ChatGPT, nous publierons une série d’histoires ramadanesques créées par l’intelligence artificielle.

Il était une fois, un homme nommé Ahmed, qui vivait dans un petit village en Algérie. Ahmed était un homme très pieux, qui aimait passer la plupart de son temps à la mosquée et à lire le Coran. Pendant le mois de Ramadan, il était encore plus dévoué à sa foi et passait la plupart de ses nuits à prier et à réciter le Coran.

Un jour, alors qu’Ahmed était en train de faire ses prières nocturnes à la mosquée, il entendit un bruit étrange venant de l’extérieur. Il sortit pour voir ce qui se passait et trouva un homme qui avait faim et soif. Sans hésiter, Ahmed invita l’homme à partager son repas de rupture de jeûne et à passer la nuit chez lui. Le lendemain matin, Ahmed demanda à l’homme pourquoi il avait été laissé à la merci des éléments et des animaux sauvages.

L’homme expliqua qu’il était un fugitif recherché par les autorités et qu’il avait fui dans les montagnes pour échapper à la capture. Ahmed était choqué, mais il ne pouvait pas renvoyer l’homme à une mort certaine. Il a donc décidé de cacher l’homme dans sa maison et de lui fournir des vêtements et de la nourriture.

Les jours passèrent et Ahmed continua de cacher l’homme chez lui. Les autorités étaient à sa recherche et avaient même commencé à fouiller les maisons du village. Ahmed savait qu’il risquait sa vie et celle de sa famille en cachant le fugitif, mais il ne pouvait pas abandonner quelqu’un qui avait besoin d’aide. Finalement, l’homme fut arrêté et Ahmed fut interrogé par les autorités.

Au lieu de mentir ou de cacher la vérité, Ahmed admit qu’il avait caché le fugitif chez lui. Les autorités furent impressionnées par l’honnêteté et le courage d’Ahmed et décidèrent de le laisser libre.

Cependant, Ahmed était maintenant considéré comme un traître par certains membres de sa communauté, qui ne comprenaient pas pourquoi il avait risqué sa vie pour un fugitif. Mais Ahmed savait qu’il avait agi selon les principes de l’Islam, qui prônent la compassion et la miséricorde envers les autres, même envers les ennemis.

Finalement, l’histoire d’Ahmed se répandit dans les villages voisins et au-delà. Les gens louaient son courage et son humanité, et beaucoup furent inspirés par son exemple de dévotion et d’altruisme.

Aujourd’hui, la mosquée d’Ahmed est devenue un lieu de rassemblement pour les gens de toutes les religions et de toutes les cultures. Son histoire continue d’inspirer les gens du monde entier à faire preuve de compassion et de générosité, même envers ceux qui sont considérés comme des ennemis.