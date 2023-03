A événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle. Samedi 18 mars 2023 à Ezzahra, nous avons assisté à l’inauguration de ce qui serait le plus grand showroom dédié aux accessoires et équipements automobiles en Afrique.

Pour la circonstance, Gamma Auto a mis les petits plats dans les grands pour accueillir ses invités lors d’un événement. A noter que cette société, qui représente plus de 20 multinationales, a fêté à l’occasion son 12ème anniversaire.

On y a donc découvert ce showroom luxueux qui s’étend sur quatre étages sur une superficie de 2 500 mètres carrés et où sont exposés 600 articles. Son design crée une atmosphère luxueuse et chaleureuse pour les clients et les amoureux des accessoires de voitures.

Sa visite permet de plonger le client dans une réflexion sur le futur du monde de la voiture, grâce à une nouvelle expérience visiteur…

“C’est notre douzième anniversaire. Nous avons beaucoup travaillé pour atteindre nos objectifs. C’est un travail réalisé grâce aux efforts incessants de toute l’équipe“, a déclaré Arken Ben Fadhel, fondateur de Gamma Auto.

A souligner également que Gamma Auto est aujourd’hui en plein développement. Elle a conclu un partenariat avec Sparko, leader des équipements de motards et de professionnels du volant.