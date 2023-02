Avec la pandémie de Covid-19 (fin 2019 – début 2020) et dont l’épicentre est situé en Chine, le tourisme mondial a enregistré le pire moment de son histoire, avec des fermetures d’hôtels, des restrictions aux voyages…

Par conséquent, lorsque l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) indique qu’elle « s’apprête à réécrire l’histoire du tourisme en Chine», il fallait tout simplement comprendre assister à « la renaissance ».

En effet, à la tête d’une délégation de haut niveau qui s’est jointe à la réouverture officielle célébrée dans la ville de Hangzhou, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, s’est réjoui de la levée des restrictions aux voyages qui va considérablement stimuler la croissance économique et l’évolution sociale tant en Asie et dans le Pacifique qu’au niveau mondial.

D’après les données de l’OMT, la pandémie a entraîné pour les destinations du monde entier une perte de 270 milliards de dollars, représentant l’ensemble des dépenses touristiques chinoises à l’étranger rien qu’en 2020 et 2021. La réouverture des frontières représente par conséquent « le moment que le monde attendait », a fait remarquer Pololikashvili.

Le secrétaire général de l’OMT est le premier directeur d’une institution des Nations Unies à se rendre en Chine depuis la levée des restrictions. Le ministre chinois de la Culture et du Tourisme, Hu Heping, s’est félicité du soutien fourni par l’OMT tout au long de la pandémie et a remercié l’organisation de prendre part aux célébrations officielles de la réouverture.

Lors d’une rencontre bilatérale, Heping et Pololikashvili ont convenu de poursuivre la consolidation de leur collaboration en vue de placer le tourisme au programme de la coopération internationale au développement ainsi que dans les domaines fondamentaux que sont l’éducation au tourisme et le tourisme pour le développement rural.

D’après les données de l’OMT, avant la pandémie, la Chine était devenue le premier marché source de tourisme dans le monde. En 2019, les voyages internationaux des touristes chinois ont représenté 255 milliards de dollars USD dépensés, tandis que le tourisme national agissait de pilier pour la croissance et l’emploi, avec plus de 6 milliards de trajets rien que cette année-là, soutenant les emplois et les entreprises dans l’ensemble du pays.

Le tourisme en faveur du développement rural

Faisant écho aux efforts déployés par l’OMT pour faire du tourisme un moteur du développement rural, la délégation de haut niveau a été accueillie à Yucun, l’une des quatre destinations chinoises à recevoir le label Best Tourism Villages décerné par l’OMT. Le village avait été récompensé pour son engagement à faire du tourisme une source d’opportunités locales, ainsi que pour son engagement en faveur d’un tourisme respectueux de l’environnement et son approche pionnière de la gestion des déchets au niveau de la destination.

Les secteurs public et privé repensent le tourisme

L’OMT a été accueillie en tant que partenaire du Dialogue de Xianghu, organisé par l’Alliance mondiale du tourisme (ATA) dans la ville de Hangzhou. Fondé sur le thème « Un nouveau paradigme pour un nouveau tourisme », l’événement a réuni des dirigeants des secteurs public et privé pour repenser l’avenir du secteur autour des priorités clés que sont la durabilité, l’égalité et la résilience.

Parmi les principaux sujets abordés au cours de ces deux journées figuraient la promotion d’un développement touristique collaboratif entre les pays et les régions, la coopération internationale et la réduction de la pauvreté grâce au tourisme, la connectivité intelligente, la gestion et la planification des destinations, ainsi que l’innovation et les nouveaux modèles commerciaux. La délégation de l’OMT a rencontré des dirigeants du secteur privé, notamment de l’entreprise technologique chinoise d’envergure mondiale, Alibaba, dont le siège est à Hangzhou.

La Chine comme partenaire touristique clé

Durant l’année qui vient de s’écouler, la Chine s’est positionnée en tant que principal soutien de l’OMT dans plusieurs domaines prioritaires essentiels, parmi lesquels le tourisme favorable à la nature (Nature positive Tourism) que l’OMT a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15) dont la Chine a assuré la présidence.

L’OMT retournera en Chine en septembre à l’occasion du Forum économique mondial du tourisme (GTEF) qui se tiendra à Macao. Cette dixième édition du Forum va à nouveau constituer, pour les pouvoirs publics, les directions d’entreprises, les personnes expertes et universitaires, une plateforme permettant de faire progresser les projets communs en faveur du développement durable du tourisme.