Le taux d’avancement du projet de protection de la ville de Gafsa, qui est de 28% et dont le coût s’élève à 9 millions de dinars, vise à protéger la ville de Gafsa contre les inondations et les débordements des oueds notamment ceux d’El Jemaa et Zarouk à Sidi Ahmed, Dakhla et Aylou.

Lancés au mois de mai 2022, les travaux ont été retardés à cause de problèmes financiers, durant deux mois, mais Abdelfatah Atoui, directeur du projet, indique que les travaux ont repris et devraient être achevés vers fin juillet 2023.