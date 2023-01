Les relations de coopération entre la Tunisie et le Japon et les moyens de les renforcer ont été au centre de la rencontre qu’a eue, lundi 23 janvier 2023 à Tunis, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, et le vice-ministre adjoint des Affaires étrangères du Japon, chargé du Moyen-Orient et d’Afrique, Kansuke Nagaoka.

Selon le département des Affaires étrangères, les deux responsables ont abordé les préparatifs des prochaines échéances bilatérales, notamment la 11e réunion de la commission mixte et les résultats de la 8e session de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD-8), organisée à Tunis en août 2022.

La dernière commission mixte tuniso-japonaise s’est déroulée en février 2019 à Tokyo.

Ils ont salué les excellentes relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays et exprimé leur volonté de les développer davantage et d’ouvrir de nouveaux horizons, de manière à garantir un partenariat efficace au niveau bilatéral et tripartite, entre la Tunisie, le Japon et l’Afrique.

Dans le même contexte, le ministre a souligné l’intérêt qu’accorde la Tunisie au suivi de la rencontre en ligne, tenue le 26 août 2022, entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, et à la concrétisation des recommandations élaborés lors de la TICAD-8.

Nagaoka, en visite de travail en Tunisie, s’est félicité du succès de la TICAD-8, qui représente, a-t-il dit, une nouvelle opportunité pour le développement des relations entre les deux pays.

Il a, également, exprimé la détermination de son pays à poursuivre son soutien à la Tunisie, à diversifier les domaines de coopération économique et financière et à enrichir davantage le cadre juridique régissant les relations bilatérales.