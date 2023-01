La crise énergétique mondiale engendrée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine n’est pas seulement source de difficultés pour beaucoup de pays dans le monde. Cette crise, qui s’est déclenchée après la décision de la Russie de réduire de plus de 80 % l’approvisionnement en gaz naturel des pays de l’Union européenne (UE) en raison de leur opposition à l’invasion de l’kraine, pourrait être un stimulateur de la croissance des énergies renouvelables partout dans le monde, selon l’Agence internationale de l’Energie (AIE).

Les énergies renouvelables joueront un rôle clé dans la résolution des pénuries d’énergie dans le monde au cours des prochaines années, estime l’AIE dans son récent rapport Renewables 2022.

L’agence affirme, par ailleurs, que d’ici à 2030, les entreprises du monde entier devraient investir 2000 milliards de dollars par an dans les énergies propres.

Dans son rapport, l’organisation intergouvernementale indique qu’il y a eu une accélération significative de la capacité d’énergie verte depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. La croissance totale de la capacité renouvelable devrait presque doubler dans le monde entier au cours des cinq prochaines années, dépassant le charbon comme principale source de production d’électricité.

Elle explique que la crise énergétique a contraint les gouvernements à accélérer les objectifs déjà fixés en matière d’énergies renouvelables. L’énergie solaire et l’énergie éolienne sont à l’origine de cette augmentation, la Chine devant investir trois fois plus dans l’énergie solaire au cours de cette période que le reste du monde réuni.

“Les énergies renouvelables étaient déjà en pleine expansion, mais la crise énergétique mondiale les a fait entrer dans une nouvelle phase extraordinaire de croissance encore plus rapide, les pays cherchant à tirer parti de leurs avantages en matière de sécurité énergétique”, déclare Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE.

“C’est un exemple clair de la manière dont la crise énergétique actuelle peut constituer un tournant historique vers un système énergétique plus propre et plus sûr. L’accélération continue des énergies renouvelables est essentielle pour aider à garder la porte ouverte à la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C.”

Les énergies renouvelables devraient représenter plus de 90% de la capacité électrique mondiale au cours des cinq prochaines années, selon l’AIE, qui explique la croissance prévue du déploiement de l’énergie renouvelable au cours des cinq prochaines années par la mise en œuvre plus rapide de politiques par les pays afin de lutter contre la crise énergétique.

La Chine devrait représenter près de la moitié de la capacité renouvelable supplémentaire au niveau mondial en 2022-2027. Aux Etats-Unis, la loi sur la réduction de l’inflation de l’administration Biden a prolongé les crédits d’impôt pour les énergies renouvelables jusqu’en 2032. En Inde, les nouvelles installations d’énergies renouvelables devraient doubler au cours des cinq prochaines années, grâce à l’énergie solaire.

L’Union européenne (UE) envisageait déjà des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables avant la crise énergétique. Toutefois, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a rendu la sécurité énergétique de l’Union plus importante que jamais, ce qui a conduit à une accélération de ses projets en matière d’énergie verte, dont le plan “REPowerEU” qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles russes d’ici à 2027 et à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à 45 % d’ici à 2030.

Une accélération de 85 % par rapport aux cinq années précédentes

Toujours selon l’AIE, l’expansion de la capacité des énergies renouvelables jusqu’en 2027 sera beaucoup plus rapide que ce que l’on pensait, même il y a un an. “Selon nos principales prévisions, les énergies renouvelables devraient augmenter de près de 2 400 gigawatts, soit l’équivalent de la totalité de la puissance installée de la Chine aujourd’hui. C’est une accélération de 85 % par rapport aux cinq années précédentes, et près de 30 % de plus que ce qui était prévu dans le rapport de l’année dernière, ce qui en fait notre plus importante révision à la hausse.”

La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique augmentera de 10 points de pourcentage au cours des cinq prochaines années, pour atteindre 38 % en 2027, prévoit l’AIE.

En même temps, l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et solaire devrait doubler d’ici à 2027 et contribuer à près de 20 % de la production totale d’énergie à cette date.

Toutefois, l’AIE ajoute que “la croissance des énergies renouvelables renouvelables, notamment l’hydroélectricité, la bioénergie, la géothermie et l’énergie solaire concentrée, reste limitée malgré leur rôle essentiel dans l’intégration de l’éolien et du solaire photovoltaïque dans les systèmes électriques mondiaux”.

Le rapport de l’AIE indique que l’énergie solaire à grande échelle est l’option la moins chère pour la production d’électricité dans la majorité des pays du monde.

Et “l’énergie solaire photovoltaïque distribuée, telle que l’énergie solaire sur les toits des bâtiments, devrait également connaître une croissance plus rapide en raison de la hausse des prix de détail de l’électricité et du soutien politique croissant visant à aider les consommateurs à économiser de l’argent sur leurs factures d’énergie”, ajoute le rapport.

La capacité éolienne mondiale devrait doubler au cours des cinq prochaines années, les projets offshore représentant un cinquième de cette croissance. Ensemble, l’énergie éolienne et l’énergie solaire représenteront plus de 90 % de la capacité supplémentaire d’énergie renouvelable entre 2022 et 2027.