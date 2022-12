“La Tunisie ne manquera pas de contribuer à conférer une nouvelle impulsion au partenariat Afrique-Etats-Unis”, a affirmé la chargée d’affaires auprès de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, Natasha Franceschi, qui rencontrait, vendredi 23 décembre 2022 à Tunis, le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, elle a souligné l’impérieuse nécessité de suivre les conclusions auxquelles a abouti le Sommet Etats-Unis-Afrique qui s’est déroulé du 13 au 15 décembre 2022 à Washington.

Natasha Franceschi a tenu à réaffirmer le souci de son pays de poursuivre son soutien à la Tunisie, afin de lui permettre d’aplanir les difficultés socio-économiques auxquelles elle fait face.

De son côté, le chef de la diplomatie tunisienne s’est félicité des relations d’amitié et de partenariat à la fois “étroites et séculaires” établies entre la Tunisie et les Etats-Unis, mettant l’accent sur la volonté de la Tunisie de les renforcer davantage dans tous les domaines.

Il a également salué l’augmentation constante de la cadence des concertations, des contacts et d’échange de visites entre les deux pays.

Jerandi a saisi l’occasion pour revenir sur la dernière visite à Washington du président de la République, Kaïs Saïed, à l’invitation de son homologue américain, Joe Biden, ainsi que sur sa participation au Sommet des dirigeants américains et africains, saluant les résultats auxquels a abouti ce sommet.

Cette visite, a-t-il indiqué, a été l’occasion pour passer en revue les axes du processus de réforme engagé par la Tunisie et l’ensemble des défis socio-économiques qui se dressent devant le pays, saluant la prédisposition des Etats-Unis à continuer de soutenir la Tunisie dans le domaine économique, notamment à la lumière des défis régionaux et internationaux qui se posent.

La participation du chef de l’Etat à ce sommet, a-t-il ajouté, vient témoigner l’importance que la Tunisie accorde à la dimension africaine dans sa politique étrangère et son engagement à instaurer des approches et de nouvelles solutions à même de garantir la paix, la stabilité et le développement durable dans le continent africain.