L’investissement déclaré dans le secteur industriel a baissé de 11,2%, à fin octobre 2022, pour se situer à 1,8 milliard de dinars, d’après le Bulletin de conjoncture publié par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Ainsi, le nombre de projets déclarés a régressé de 12,2%, à 2 438 projets, et celui des postes d’emploi créés de 6,1%, à 37 326 emplois entre 2021 et 2022 (10 mois).

Les investissements déclarés ont diminué dans les filières des industries agroalimentaires (-28,7%), chimiques (-69,3%), et industries diverses (-12,7%).

L’APII note que les investissements déclarés ont évolué positivement dans les secteurs des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+17,9%), mécaniques et électroniques (+9,1%), du textile/habillement (+130,7%) et du cuir et de la chaussure (+92,2%).

Il est à noter que 51% des investissements déclarés, durant les dix premiers mois 2022 sont dans le cadre des projets de création, et 56% d’entre eux représentent des projets non totalement exportateurs.

Les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat ont baissé de 14,8%, à 665,4 millions de dinars (MDT), en raison de la diminution des investissements de partenariat de 56,1%.

De même, les investissements déclarés dans les zones de développement régional ont accusé une baisse de 27%.