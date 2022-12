L’UIB désignée « Bank of the Year 2022 – Tunisia »

L’Union Internationale de Banques (UIB) vient d’être couronnée « Bank of the year 2022 – Tunisia » lors de la cérémonie annuelle des awards décernés par le magazine international « The Banker » édité par le Financial Times. Les awards « Bank of the Year » sont attribués chaque année par un jury prestigieux de spécialistes pour honorer les meilleurs acteurs du secteur bancaire dans le monde. Le processus de sélection se base sur l’examen des éléments de performance financière durant les trois dernières années, les stratégies adoptées sur les différents marchés, les principales initiatives et projets technologiques mis en oeuvre, l’amélioration du service à la clientèle, la diversité des politiques de responsabilité sociale et d’inclusion financière…

Le Directeur général de l’UIB, Raoul Labbé de la Genardière, a déclaré à cette occasion : « En nous décernant ce prix pour la troisième fois, The Banker souligne avant tout l’engagement permanent des équipes de l’UIB au bénéfice des projets et de la satisfaction de nos clients et ce, en dépit du contexte économique délicat que traverse le monde. Ce prix prouve, également, que nos progrès dans l’amélioration continue de nos produits, nos process et notre transition digitale sont concrets et portent leurs fruits. Nous restons résolument déterminés à les poursuivre afin de faire progresser, tous les jours, notre proximité avec nos clients et notre expertise en matière d’offres innovantes qui leur facilitent la vie et leur donnent les moyens de réussir leurs projets ».

De son côté, Monsieur Kamel Néji, Président du Conseil d’administration de l’UIB, a déclaré à l’occasion de cette distinction : « Dans un environnement devenu incertain et pénalisant pour l’économie, l’UIB se voit décerner le trophée « Bank of the Year 2022 ». Ce label met en lumière la transformation continue de la banque, mais aussi la ‘’solidification‘’ de son bilan, la confiance auprès de ses clients ainsi que la cohérence de ses plans sur le long terme. Pour l’exercice 2022, nos prévisions sont confirmées et les résultats attendus sont rassurants. Et il faut en accorder le crédit à nos collaborateurs qui contribuent puissamment à la prospérité de leur institution ».

Monsieur Kamel Néji ajoute : « Face aux nombreux défis, les situations avantageuses ne sont point pérennes. Et c’est la raison pour laquelle nous devons absolument rester lucides et suffisamment concentrés sur les points d’amélioration et les chantiers d’innovation à poursuivre ». Il souligne également que : « Le Plan UIB 2025 est ambitieux et fait ressortir des atouts qui permettent d’être confiants sur l’atteinte des principaux objectifs tracés. Et ce, non sans lien avec une gouvernance soudée et une capacité à opérer de façon agile, rentable et sécurisée. Mais aussi, en lien, avec un dispositif prudentiel efficient et des règles adaptées aux exigences en matière de conformité réglementaire, de connaissance client et d’application des sanctions internationales liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».

Le Président du Conseil d’administration considère que : « La succession des crises fait entrer l’ensemble du système financier dans une période assez complexe, avec notamment des risques supplémentaires inhérents au ralentissement prolongé des performances économiques dans le pays ». « Mais il ne faut pas se tromper de diagnostic», ajoutant que : « Face aux multiples chocs, les banques historiques ont, dans la plupart des cas, connu des progrès constants et significatifs qui pourraient améliorer leur profil de risque et leur résilience. Sans compter que l’industrie bancaire n’a jamais été aussi bien régulée ». Et de conclure : « C’est aussi, grâce à des initiatives de synchronisation – stratégique – qu’on espère protéger nos banques, consolider leurs avantages comparatifs et préserver leur avenir. Se fixer une nouvelle vision, c’est possible et hautement souhaitable dans le contexte actuel ».