La société «UNIMED» a signé un accord de partenariat technique avec un industriel japonais «GCUBE» et l’université privée «ESPITA» pour assoir un système industriel compétitif et durable basé sur le transfert de technologie et le renforcement des capacités Tunisiennes à répondre à un besoin actuel et futur du marché. L’accord en question se limite à un transfert de compétences techniques.

Deux autres déclarations d’intentions ont été conclues.

La première entre UNIMED- ESPITA et GCUBE pour créer une pépinière d’entreprises (startup) de Recherche et de Développement afin de renforcer les capacités de la technologie IVD (In Vitro Diagnostic).

La deuxième entre UNIMED et GCUBE pour créer une JointVenture dans le but de fabriquer des Kits de Diagnostic Rapide appliqués aux domaines de santé, de l’environnement et des aliments.

Le Kit de Diagnostic Rapide « Made in Tunisia » à fabriquer par Unimed sera exposé lors des assises de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) dans sa huitième édition qui aura lieu à Tunis les 27/28 Aout 2022.

La réussite de ce partenariat va ouvrir d’autres opportunités de coopération Tuniso-japonaise dans des domaines de pointe et innovants.