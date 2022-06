L’OMT et la CET créent une plateforme d’échange de meilleures pratiques dans le tourisme

Plus de 30 pays d’Europe se sont mis d’accord pour partager savoir et meilleures pratiques, dans le but de renforcer la compétitivité du tourisme et de soutenir la reprise du secteur dans l’ensemble de la région.

Le réseau du Data Lab, placé sous la direction de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et de la Commission européenne du tourisme (CET), servira de plateforme inédite pour l’échange de meilleures pratiques, et notamment de savoir-faire en matière de gestion et d’analytique des données.

Les utilisateurs pourront aussi partager leurs connaissances en ce qui concerne l’identification de sources de données pertinentes, l’exploitation des mégadonnées (big data) et la mise en place de systèmes d’analyse du marché. Les organisations nationales du tourisme (ONT) et les administrations nationales du tourisme (ANT) d’Europe pourront toutes participer au Data Lab, de même que d’autres partenaires. En cette première étape, des représentants de plus de 30 pays ont déjà adhéré.

« Le Data Lab de l’OMT et de la CET est un exemple d’innovation et de collaboration pour renforcer la compétitivité des pays en s’appuyant sur l’analyse du marché. Les organisations du tourisme seront ainsi mieux préparées alors que le secteur progresse sur le plan de la numérisation et de l’exploitation des données », a déclaré la directrice exécutive de l’OMT, Zoritsa Urosevic.

« En favorisant l’échange de savoir grâce à cette initiative du Data Lab de l’OMT et de la CET, nous allons offrir aux destinations une plateforme pour collaborer et pour constituer un fonds collectif de connaissances, ce qui est crucial, surtout dans les périodes difficiles. Nous voulons croire que cette initiative va aider nos membres à minimiser les risques et accroître la compétitivité en vue de bâtir un secteur du tourisme plus résilient, plus innovant et plus durable dans les années qui viennent », a expliqué le directeur exécutif de la CET, Eduardo Santander, lors du lancement du réseau.

Combler les lacunes en matière de données

L’analyse du marché est devenue primordiale pour accélérer le redressement durable du tourisme au lendemain de la crise de la COVID-19, pour comprendre les tendances actuelles et futures, et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Parallèlement, il est nécessaire de combler les lacunes en matière de données, de soutenir le développement de nouveaux outils numériques et d’améliorer l’accès aux données en temps réel.

Une enquête réalisée récemment par l’OMT et la CET sur les besoins et l’utilisation des données a montré que les questions liées à l’accès aux données, au coût et aux compétences semblaient être parmi les principaux obstacles rencontrés par les ONT et les ANT dans toute l’Europe.

À cet égard, « le réseau va explorer les moyens de mieux comprendre les besoins actuels en matière de données, d’étoffer les connaissances et d’être mieux à même d’apprendre les uns des autres », a indiqué la directrice de l’OMT chargée de l’analyse du marché et de la compétitivité du tourisme, Sandra Carvão.

Une collaboration renforcée

Le réseau vient resserrer la collaboration entre l’OMT et la CET dans ce domaine crucial pour les destinations touristiques que sont le savoir et les connaissances spécialisées. C’est l’aboutissement d’une proposition datant de 2021.

Un groupe de travail composé de représentants de Visit Flanders, Fáilte Ireland, Malta Tourism Authority, NBTC Holland Marketing, Turismo de Portugal et Slovenian Tourist Board a guidé le travail de l’OMT et de la CET pour jeter les bases de cette initiative.

Pour la suite, le Data Lab OMT/CET va proposer des activités de renforcement de capacités pour les membres sous la forme de webinaires et de séances de réseautage.