L’année 2021 a également enregistré la consécration d’AMEN BANK, en tant que banque innovante misant sur la digitalisation de ses process et l’amélioration de la qualité de ses services. En effet, AMEN BANK s’est vue décerner en 2021, plusieurs trophées tels que :«Best Bank – Tunisia 2021 », décerné par le magazine Global Finance, « Best Bank for Youth and Students Tunisia 2021 » et « Best Digital Wallet Tunisia 2021 » décerné par le magazine Global Banking & Finance Review pour ses deux produits, AMEN First Bank, 1ère Banque 100% en ligne en Tunisie lancée en 2015, et pour AmenPay, 1ère application de mobile payment, 100% tunisienne.

Par ailleurs, et grâce à ses efforts continus pour l’amélioration de ses services et de ses parcours client, AMEN BANK a obtenu en 2021, le 1er prix du label «Elu Service Client de l’Année 2022 », en étant « Lauréate » dans la catégorie Banque, et également « Lauréate de tous les secteurs participants ».

AMEN BANK a également renouvelé sa Certification ISO/IEC 27001 prouvant le haut niveau de sécurité pour ses produits de banque digitale et la maîtrise des risques liés à la sécurité et la confidentialité de l’information.

De plus et au cours de l’année 2021, AMEN BANK a pu confirmer sa certification MSI 20 000, ce qui reflète sa conformité par rapport aux standards des banques internationales, en termes de solidité bancaire et de performance financière.

AMEN BANK, a réussi à respecter le roadmap de l’implémentation du projet transformation Next, en effet en 2021, toutes les agences ont été embarquées sur ce nouveau programme avec trois nouveaux Centres d’Affaires Sousse, Sfax et les Berges du lac. Un travail de fond est en train d’être fait au niveau de la formation et du coaching des chargés clientèles et des chargés d’affaires pour une meilleure appropriation du portefeuille client segmenté, l’application du nouveau modèle organisationnel NEXT à travers les webinaire et les formations en mode présentiel dans la nouvelle académie et l’encadrement sur le terrain. Le niveau de réalisation des 27 chantiers a dépassé les 80 % en moyenne. En 2022, le projet se focalisera sur la partie pilotage, la mise en place des indicateurs de performance ou KPI et l’optimisation des parcours clients.