Election présidentielle France 2022 : A propos de l’arrogance d’Emmanuel Macron

Commentant le débat entre les deux candidats à l’élection Présidentielle française 2022, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Jacques Attali a commenté la fréquence de l’accusation d’arrogance qui poursuit le candidat Emmanuel Macron.

“Cette accusation n’est pas nouvelle et ne s’adresse pas qu’à Emmanuel Macron. Elle vise toute personne faisant preuve de connaissance ou de compétence et qui, maladroitement parfois, ne fait pas l’effort de le cacher.

De fait, beaucoup de gens, en France, confondent alors compétence et arrogance, excellence et privilèges, élitisme et favoritisme. Un musicien doit il s’excuser de sa virtuosité ? Un savant de ses découvertes ? Un peintre de son talent ? Quand on sait, faut-il s’en excuser ?

Ce comportement n’est pas innocent, et se trouve à la source de ce qui peut détruire l’âme de la France. Car on en vient à dénoncer toute réussite, même venue du travail, comme étant la traduction d’un privilège immérité : comme si tout succès était nécessairement la traduction d’un privilège indu.

Certains vont même jusqu’à glorifier l’ignorance et l’échec. Ce n’est pas nouveau : combien de ministres français ais je entendu se vanter devant moi de ne pas avoir réussi à passer leur bac !”

Arrogance et excellence – Par Jacques Attali