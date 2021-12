Les sociétés cotées en Bourse (AETECH, OFFICEPLAST et SOPAT), après s’être conformées aux exigences d’information financière, quittent, à partir du lundi 3 janvier 2022, le compartiment S incluant les émetteurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’information financière et intègrent le compartiment B.

Pour sa part, la société ALKIMIA a suivi la trajectoire inverse, en quittant compartiment B vers le compartiment S, a fait savoir, lundi 27 décembre, la Bourse de Tunis.

Dans sa note sur la ” Répartition des titres de capital de la Cote de la Bourse en compartiments et en groupes de cotation pour l’année 2022 “, la Bourse de Tunis a aussi précisé qu’à partir du 3 janvier 2022, les sociétés ARTES, CITY CARS, SOTUVER, TPR et WIFACK INT BANK quittent le compartiment B et intègrent le compartiment A. MAGASIN GENERAL quitte le compartiment A et intègre le compartiment B.

En effet, conformément à la décision de la Bourse N° 1/6/2021 sur le compartimentage, les émetteurs sont affectés sur trois compartiments du Marché Principal. Il s’agit du compartiment A -qui inclut les émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure ou égale à 200 millions de dinars ; le compartiment B -qui regroupe les émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions de dinars ; et le compartiment S (Sous Surveillance) -qui englobe les émetteurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’information financière ou qui sont touchés par des événements susceptibles de perturber durablement leur situation ou compromettre le bon fonctionnement du marché.

La capitalisation boursière utilisée pour l’affectation aux compartiments A et B est la moyenne quotidienne des capitalisations entre le 1er septembre et le 30 novembre 2021.

Pour les valeurs nouvellement introduites, la capitalisation boursière est calculée sur la base du prix d’introduction.

Le transfert au compartiment ” S ” est appliqué aux sociétés cotées ayant enregistré un retard cumulé qui dépasse 180 jours par rapport aux délais réglementaires de publication des informations financières relatives aux états financiers individuels 2020 ; aux états financiers semestriels 2021 et aux indicateurs d’activité trimestriels.

Répartition des titres de capital cotés en groupes de cotation

S’agissant de la répartition des titres de capital cotés en groupes de cotation, la Bourse a souligné que, conformément au règlement de parquet, sont retenues pour une cotation en continu pour l’année 2022 les valeurs ayant réalisé un nombre de transactions au moins égal à 1 200 sur la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 et vérifiant un minimum de 300 transactions par trimestre pour au moins deux trimestres.

La cotation en continu est réservée aux titres les plus liquides qui sont ainsi négociés de façon permanente. Les ordres concernant ces titres peuvent s’exécuter en continu pendant les heures de négociation (la séance).

La cotation au fixing consiste à confronter les offres et les demandes enregistrées par le marché à un moment donné et à fixer le cours du produit concerné au prix d’équilibre entre toutes ces offres et ces demandes. Elle correspond aux marchés financiers dont les valeurs ne sont pas cotées en continu pendant la journée de bourse.

Par opposition à la cotation en continu, cette cotation au fixing est réservée aux titres dont la capitalisation boursière ou la liquidité sont faibles.

La Bourse de Tunis a ainsi fait savoir qu’à partir du lundi 03 janvier 2022, les titres CEREALIS, CIL, ENNAKL, ESSOUKNA, HANNIBAL LEASE, SIMPAR, TUNIS RE et TUNISIE LEASING et FACTORING sont transférés du Continu groupe 11 au Fixing groupe 12 ; le titre SOPAT est transféré du Fixing groupe 99 au Continu groupe 11 ; AETECH et OFFICEPLAST sont transférés du Fixing groupe 99 au Fixing groupe 12 ; ALKIMIA est transféré du Fixing groupe 12 au Fixing groupe 99.