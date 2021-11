La cheffe du gouvernement, Najla Bouden est arrivée, ce mercredi matin à la capitale française, Paris, pour participer aux travaux de la quatrième édition du ” Forum de Paris sur la paix “, à la conférence internationale sur la Libye et à la célébration du 75ème anniversaire de la création de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO).

Bouden a été accueillie, à son arrivée à l’aéroport Paris-Le Bourget, par l’ambassadeur de la Tunisie en France, Mohamed Karim Jamoussi et l’ambassadeur de la Tunisie auprès de l’UNESCO, Ghazi Gherairi.

Elle a été accompagnée lors de cette visite par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi et le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti,

La cheffe du gouvernement qui s’exprimera lors de ces trois évènements concomitants, effectuera également une série de discussions bilatérales avec un certain nombre de ses homologues, des ministres et des personnalités internationales et régionales.