Pour sensibiliser au maximum la société et exercer son rôle primordial d’entreprise citoyenne, La QNB a, à cette occasion réitérer sa participation QNB participe à la campagne de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce pour prévenir le cancer du sein.

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, confirme son engagement à soutenir les initiatives sociales dans le secteur de la santé et participe pour la troisième année consécutive à la campagne de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce pour prévenir le cancer du sein « Octobre Rose ».

A cet effet, la banque a éclairé son siège social en lumière rose, en soutien à cette initiative mondiale dont l’emblème est le ruban rose.

Cette initiative traduit la volonté du Groupe QNB à soutenir le secteur de la santé, qui est l’un des piliers de son programme de responsabilité sociale, et fait partie de nombreuses initiatives déjà entreprises par le groupe et qui mettent en lumière les campagnes de santé les plus importantes tant au niveau national que mondial.

