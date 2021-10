L’expertise Bosch au cœur des stations-services Shell

Vivo Energy Tunisie, la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie, et AD Tunisie, faisant partie du groupe UTIC (Ulysse Trading and Industrial companies) et partenaire de « Autodistribution International », leader européen de la pièce de rechange automobile et poids lourds, viennent d’inaugurer un quintuplé d’espaces « Express Bosch Car Services » en un seul temps.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue à la station Shell El Omrane le mardi 12 Octobre 2021 en présence de M. Khélil Chaïbi, Président d’AD Tunisie, M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie ainsi que les cadres des deux sociétés partenaires. Les convives ont d’abord visité deux Bosh Car Services implantés dans les stations Shell à Mghira et M’hamdia. Ensuite, ils ont eu droit à une visite de la station Shell El Omrane, minutieusement guidée par le gérant des lieux qui n’a pas caché sa passion pour cet univers.

M. Khélil Chaïbi, Président d’AD Tunisie a souligné : « Notre collaboration avec Vivo Energy Tunisie ne date pas d’hier. Bosch Car Service a fait son entrée dans les stations Shell en octobre 2015, avec l’ouverture d’un premier centre à la Marsa et en 2021, une véritable expansion a été opérée avec les 5 espaces Bosch Car Service implantés dans les stations Shell Ksar Said, El Omrane, Mghira, Mhamdia et Sfax. Notre but est de se rapprocher au maximum de nos clients et de leur offrir un service d’une qualité aux normes internationales ».

Ces espaces « Express Bosch Car Services » offrent aux clients des stations Shell, en plus des opérations conventionnelles de lavage et de vidange, un diagnostic de pointe qui concerne l’entretien et la réparation rapide des automobiles (éclairage, climatisation, suspension, etc.), ainsi que les pièces de rechange de référence BOSCH (batterie, essuie-glace, freinage, bougies etc.). Les professionnels Bosch sont également là pour conseiller les clients et les guider vers le meilleur choix. Ceux-ci n’auront qu’à confier leurs véhicules à des spécialistes, au cœur même de la station Shell.

M. Mohamed Bougriba, Directeur Général de Vivo Energy Tunisie a déclaré avec fierté : « nous sommes heureux de voir se concrétiser ces beaux projets qui nous permettent d’offrir à nos clients une expérience plus vaste et plus diversifiée. Nos divers partenariats avec des professionnels tel qu’AD Tunisie font de nos stations Shell de vrais espaces de vie et de services pour le plaisir et le confort de nos clients »

AD Tunisie opère dans plusieurs secteurs d’activité à savoir la distribution des pièces de rechange et batteries pour automobiles et poids lourds, l’outillage et équipements de garage, la peinture automobile, les lubrifiants et la fourniture industrielle.

La collaboration entre Vivo Energy Tunisie et AD Tunisie s’inscrit dans la continuité puisqu’elle fait suite au partenariat entre Vivo Energy Tunisie et Ulysse Spare Parts, faisant également partie du Groupe UTIC, et distributeur agréé de lubrifiants Shell depuis déjà 13 ans. AD Tunisie appuie sa croissance et son développement sur les plus grands équipementiers mondiaux et sur un réseau de revendeurs et de garages.

Et c’est la complémentarité entre son expertise avec celle de Vivo Energy Tunisie qui a permis le développement du réseau Bosh Car Services en Tunisie avec la mise en place de cinq espaces en un temps record de 4 mois en dépit des conditions difficiles liées à la pandémie. Les deux partenaires misent sur le professionnalisme des équipes opérationnelles et la convivialité des espaces d’attente et de service.

Vivo Energy Tunisie et AD Tunisie entendent poursuivre le développement de leur partenariat par l’ouverture de nouveaux espaces Bosch Car Services au cœur des stations Shell aussi bien sur le Grand Tunis que dans les autres régions.

Contact Médias :

Sonia Dammak Ben Mrad, Directrice Communication Vivo Energy Tunisie

Tél. : +216 22 334 636 – Email : sonia.dammak@vivoenergy.com

A propos de Vivo Energy Tunisie

Vivo Energy exerce ses activités et commercialise ses produits dans des pays du nord, de l’ouest, de l’est et du sud de l’Afrique. Le Groupe possède un réseau de plus de 2 400 stations-service dans 23 pays, exploitées sous les enseignes Shell et Engen, et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains. Son offre dans les stations-service comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des cafés, des restaurants et des services hors carburant. Il fournit également aux entreprises des carburants, des lubrifiants, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des solutions d’énergie solaire dans divers secteurs, comme la marine, les mines, la construction, l’électricité, le transport, les grossistes et la manufacture. La société compte environ 2700 employés, dispose de plus d’un million de mètres cubes de capacité de stockage de carburants et possède une co-entreprise, Shell and Vivo Lubricants B.V., qui approvisionne, mélange, conditionne et fournit les lubrifiants de marque Shell.

Vivo Energy plc a été cotée pour la première fois à la bourse de Londres, elle est membre de l’indice boursier FTSE 250, avec une cotation secondaire de la bourse de Johannesburg.

Pour plus d’informations à propos de Vivo Energy, veuillez consulter le site www.vivoenergy.com

A propos de AD Tunisie

AD Tunisie est une filiale du groupe privé tunisien Ulysse Trading and Industrial companies (UTIC), un des groupes privés les plus importants en Tunisie. Le groupe UTIC est présent dans six secteurs d’activité : La distribution (partenaire du groupe Carrefour en Tunisie et en Algérie), l’emballage, le Tourisme (Trois hôtels à Jerba), l’agroalimentaire, les services et l’Electromécanique (Concessions Iveco, Case, Suzuki automobile…).

AD Tunisie est le partenaire de Autodistribution international, leader européen de la pièce de rechange automobile et poids lourds. AD Tunisie, regroupant les sociétés EDT et USP, est le leader dans la distribution des pièces de rechange et batteries pour automobiles et poids lourds, de l’outillage et équipements de garage, de la peinture automobile, des lubrifiants et de la fourniture industrielle. AD Tunisie appuie sa croissance et son développement en misant sur les plus grands équipementiers mondiaux, sur un réseau de revendeurs et de garages (dont une trentaine de BCS) couvrant tout le territoire tunisien.

Pour plus d’informations à propos de AD Tunisie, veuillez consulter le site www.ad-tunisie.com