Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a réaffirmé, vendredi 24 septembre 2021, lors de sa rencontre avec son homologue palestinien, Riyad Al-Malki, en marge de la 76e session Assemblée générale des Nations Unies à New York, ” la position constante de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne.

” La Tunisie soutient les droits légitimes des Palestiniens à la fin de l’occupation et l’établissement d’un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods pour capitale “, a insisté le ministre cité dans un communiqué publié par le département des Affaires étrangères.

Au cours de cet entretien, Jerandi a souligné l’intérêt continu que porte le président de la République, Kais Saied, à l’évolution de la situation en Palestine occupée. ” La Tunisie s’engage à apporter tout le soutien nécessaire, aux niveaux bilatéral et multilatéral, pour aider les Palestiniens à défendre leur juste cause “, a encore affirmé le ministre.

A son tour, le ministre palestinien a salué le soutien ” indéfectible ” apporté par la Tunisie, gouvernement et peuple à la juste cause palestinienne et au droit des palestiniens à la liberté et l’indépendance.

Les développements survenus dans les territoires palestiniens occupés ont été évoqués lors de l’entrevue. Les deux ministres ont également échangé les points de vue sur la situation dans les zones de conflit dans la région, ainsi que sur les thèmes les plus marquants de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.