Cinq startups spécialisées dans l’agri-tech et souhaitant opérer en Afrique de l’Ouest auront l’occasion d’être accompagnées par le projet “Agri-tech Tunisia”, lequel vise à soutenir des startups tunisiennes aux solutions innovantes dans le domaine de l’agri-tech en les assistant dans l’intégration et la réponse aux besoins de ce marché.

Pour ce faire, es startups souhaitant bénéficier de cet accompagnement doivent postuler à l’appel à candidatures lancé par le projet “Agri-tech Tunisia”, lundi 28 juin 2021 et qui s’étale jusqu’au 28 juillet 2021.

En effet, lancé par STECIA International, le projet Agri-tech Tunisia vise à favoriser l’accès des startups bénéficiaires aux marchés de l’Afrique de l’Ouest, à développer des partenariats entre les startups tunisiennes et les entreprises agricoles de l’Afrique de l’Ouest et à contribuer à l’augmentation de la productivité agricole dans les pays ciblés tout en assurant une meilleure gestion des ressources naturelles.

Sénégal, première étape du périple ouest-africain d’Agri-tech Tunisia

Ce projet prévoit le coaching et la formation des startups bénéficiaires à l’exportation de leurs produits vers les pays de l’Afrique de l’Ouest. Ceci se fera sous forme de formation interentreprises et de séances de coaching personnalisées sur le marketing international, les négociations commerciales, les paiements à l’international, les relations interculturelles, etc.

Il prévoit, par ailleurs, l’organisation d’une campagne de communication sur l’agri-tech tunisienne sur les réseaux sociaux et lors d’une mission de prospection au Sénégal, en marge du principal salon de l’agriculture de l’Afrique de l’Ouest francophone (SIAGRO), ainsi que l’organisation de rencontres B2B et B2C et la mise en place de trois parcelles de démonstration des produits et solutions proposées par les startups tunisiennes dans le cadre du salon SIAGRO.

STECIA International est une société privée de conseil qui met en oeuvre des projets d’assistance technique, de conseil et de renforcement de capacités ciblant les acteurs des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires pour le compte d’organisations des secteurs public et privé. Elle a une expérience en Afrique (Tunisie, Burkina Faso, Burundi, Comores, Guinée-Bissau, Madagascar, Maroc, Niger, Sénégal, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Zimbabwe), au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte), en Europe (France, Allemagne, Moldavie, Ukraine) et en Asie (Népal, Thaïlande, Vietnam).