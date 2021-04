L’écosystème HMS de Huawei compte 2,3 millions de développeurs à travers le monde

Jeudi 8 avril 2021, l’équipe de Huawei Tunisie organisait une rencontre avec les médias tunisiens dans un hôtel sis à Gammarth.

Intitulée « better together » (qui signifie en français « mieux ensemble »), l’événement a consisté à la présentation de la vision de la firme chinoise des télécommunications en matière de technologies. Sans entrer dans les détails, Huawei veut connecter, indistinctement, tous les terriens.

Pour ce faire, Huawei est en train de bâtir un écosystème portant le nom de Huawei Mobile Services (HMS) ; un écosystème ouvert et hautement sécurisé. Et c’est quelque chose de très sérieux. La preuve en est qu’aujourd’hui, le HMS est devenu le 3ème plus grand en la matière puisqu’il compte 2,3 millions de développeurs à travers le monde, dont 2 millions en Chine et 300 000 à l’étranger.

En outre, l’AppGallery de Huawei abrite plus de 120 000 applications, dont 533 tunisiennes (met.tn, stb, sob floussi…). Sachant que chaque application publiée dans l’AppGallery bénéficie d’un accompagnement et de suivi de la part de Huawei.

Toujours en termes de données, en 2020, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 891,4 milliards de yuans, ce qui représente une évolution de 3,8% par rapport à 2019, comme si la pandémie n’était pas passée par là.

Par ailleurs, on nous apprend également que HMS compte plus de 530 millions d’utilisateurs actifs mensuels de 170 pays et régions du monde.

L’ambition affichée désormais par Huawei c’est d’atteindre la première marche du podium dans une année ou une année et demie. Et tout est articulé autour de la fameuse formule 1 + 8 + N, qui n’est pas, comme a tenu à le souligner Ramzi Ferchichi, une addition ‘éléments technologiques pris séparément. Car l’objectif de Huawei n’est pas de connecter des machines entre elles mais aussi et surtout des machines à des humains (famille par exemple), à travers les jeux, les sports, la télévision, etc.

