Alpha Hyundai MotorÂ  : Vente aux enchÃ¨res inÃ©dite de 2 Â«Grand i10Â» peintes par des artistes

Une première en Tunisie, deux voitures transformées en réelles œuvres d’art en « POP’ART » feront l’objet d’une vente aux enchères et seront attribuées aux plus offrants, vendredi 2 avril à partir de 15h30.

Il est désormais possible de rouler à bord d’une œuvre d’art dans l’une de ces voitures proposées à une vente inédite ouverte au grand public.

En effet, dans un esprit d’encouragement à l’action culturelle et artistique, Alpha Hyundai Motor a participé à la biennale de l’ART 2021, en exposant deux nouvelles « Grand i10 » peintes par deux artistes célèbres : Nadia Zouari et Majed Zalila.

Toutes les agences agréées de Alpha Hyundai Motor sont impliquées dans cette vente aux enchères qui se déroulera via une plateforme virtuelle dédiée à cette action. La centralisation de cet événement se fera au nouveau showroom de Ain Zaghouan, et seuls les présents dans les différents showrooms auront la possibilité de participer à cet évènement.

Les enchères se dérouleront pendant 30 minutes chronométrées pour chaque voiture sous le contrôle d’un huissier notaire. Le premier responsable de chaque agence sera le porte-parole des participants, instantanément, pour communiquer leurs offres en temps réel. Une fois adjugées, les acquéreurs de ces deux voitures devront payer tout ou partie du montant alloué à chacune des deux « Grand i10 » afin de confirmer leur achat.

La mise à prix pour chaque voiture est de 41 950 dinars. A noter qu’une part significative du montant dépassant la mise à prix sera donnée à l’association Société française d’entraide et de bienfaisance (SFEB), une organisation de droit tunisien à but non lucratif, créée depuis 1882, déclarée d’utilité publique, et qui organise des actions caritatives au profit de ses œuvres de bienfaisance.

Alpha Hyundai Motor invite toutes les personnes intéressées par cette vente aux enchères à s’inscrire via le microsite (Landing Page) conçu à cet effet: https://www.hyundai.com.tn/pages/encheres

La veille de l’événement, les participants recevront un sms de confirmation leur demandant de s’adresser à l’agence la plus proche déjà choisie lors de l’inscription.