Hichem Mechichi, chef du gouvernement, annonce plusieurs mesures visant à préserver les nappes phréatiques et les ressources en eau, et ce lors de sa visite au barrage Sidi Salem, au village d’Oued Zargua dans le gouvernorat de Béja, et à la centrale de Ghdir El Golla.

Les décisions du chef du gouvernement, annoncées à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, portent sur le démarrage immédiat des travaux de mise en place des réseaux et d’une station d’assainissement à Oued Zargua au profit de 12 mille habitants, moyennant 18 millions dinars et du lancement des études relatives à la réalisation de 3 stations d’assainissement à Thibar, Sidi Ismail et Amdoune (Béja), au profit de 20 mille habitants et ce moyennant 50 MDT.

Le chef du gouvernement a également, annoncé la création d’une circonscription municipale dans la région de Oued Zergua pour rapprocher les services des citoyens. A cette fin, le ministère des Affaires locales et de l’Environnement accordera une aide financière exceptionnelle de 100 mille dinars à la municipalité de Testour pour la location et l’équipement du siège de cette circonscription et l’acquisition d’un engin d’enlèvement des ordures pour éviter la pollution des alentours du barrage de Sidi Salem.

Le ministère des affaires locales et de l’environnement sera par ailleurs, autorisé à allouer une enveloppe de 200 mille dinars à la municipalité de Testour, pour lui permettre d’engager une société privée pour l’enlèvement des déchets dans la région de Oued Zergua durant une année.

Mechichi a par ailleurs, décidé de tenir un conseil municipal restreint autour du cadre procédural et institutionnel relatif au système de gestion des eaux usées domestiques et industrielles dans les meilleurs délais.

Il a a tenté dans une déclaration à l’Agence TAP, de rassurer les Tunisiens sur la qualité de l’eau potable consommée dans les grandes villes après le scandale soulevé en la matière par un député de l’ARP, affirmant qu’elle est saine à 100%.