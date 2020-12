ARP/Budget 2021 : Des députés plaident pour la transformation de la Poste en “banque postale”

Des députés ont pointé du doigt les défaillances enregistrées au niveau des services des télécommunications, de la poste, du raccordement au réseau et d’autres ont appelé à moderniser la Poste tunisienne et sa transformation en une institution bancaire, outre la numérisation pour la lutte contre la corruption.

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a poursuivi l’examen en plénière du budget du ministère des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, pour l’exercice 2021, qui s’élève à 134 millions de dinars (MDT), dont 17,950 MDT pour les dépenses salariales et 45,970 MDT pour l’investissement.

Lors des débats, le député Fouad Thamer a mis l’accent sur la nécessité de développer la Poste tunisienne, de créer davantage d’autres bureaux et d’assurer sa transformation en structure bancaire, outre la réduction du gap numérique, la diminution de l’utilisation du papier, l’évaluation du service de quatrième génération (4G) et la préparation du passage à la cinquième génération (5G).

La députée Leila Hadded estime, de son côté, que le secteur des télécommunications en Tunisie souffre de marginalisation, en dépit de sa capacité d’absorption d’emploi, ajoutant que des entreprises du secteur, dont Tunisie Telecom, rencontrent d’énormes difficultés financières.

Selon elle, la Poste tunisienne est un acquis pour les Tunisiens, appelant à résoudre le problème de surnombre dans certains bureaux et d’ouvrir de nouveaux bureaux dans les régions qui n’en disposent pas.

Dans son intervention/réponse, le ministre des Technologies de la communication et de la Transformation numérique, Fadhel Kraiem, a affirmé que les nouvelles technologies et la digitalisation ont permis de faciliter la vie du citoyen, des entreprises et de l’administration.

Pendant le confinement, “plusieurs difficultés ont été surmontées grâce à un nombre d’applications réalisées dans un délai très court en partenariat avec les secteurs public, privé et la société civile”, fera-t-il savoir, estimant que cette coopération a mis les bases d’un nouvel esprit de travail qui devrait être adopté à l’avenir.

Il a par ailleurs annoncé que le plan stratégique quinquennal (2021/2025) en cours de réalisation sera prêt au début de l’année 2021. Il précisera que Ce plan cible des volets importants à l’instar de l’intégration digitale et financière et du développement du projet.