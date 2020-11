Lancement du projet de « mise en place d’un écosystème local de l’innovation » porté par l’APII et Innov’i – EU4Innovation

Une réunion de lancement du projet « mise en place d’un écosystème local de l’innovation » porté par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) avec l’assistance technique du projet Innov’i – EU4Innovation a été organisée le 27 octobre 2020.

Au cours de cet événement, Salwa Essghaier, ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, a donné le coup d’envoi au comité de pilotage du programme.

La réunion a enregistré la participation de Mohamed Ridha Mlika, gouverneur de Nabeul, Omar Bouzouada, directeur général de l’APII, Anne-Laure Bédu, élue de la région Nouvelle-Aquitaine et déléguée régionale transfert, innovation et accélération, Clara Guilhem, cheffe de projet Innov’i – EU4Innovation, mais également les acteurs de l’écosystème de Nabeul représentés par la Direction régionale de l’APII, l’APIA, le CGDR, la Technopole de Borj Cedria, la CCI Cap Bon et la CONECT.

Ce projet pilote rentre dans le cadre de la vision stratégique de l’APII de promotion de l’innovation sur le territoire tunisien. Ce projet est lancé en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et les technopoles Bordeaux Technowest et Unitec. Il sera mis en œuvre en collaboration avec les acteurs du secteur public, privé et de la société civile économique du gouvernorat de Nabeul en trois phases : (I) diagnostic et identification de l’approche stratégique territoriale ; (II) développement d’une feuille de route de la politique d’innovation territoriale ; et (III) accompagnement des partenaires à la mise en œuvre.

Une approche de développement fondée sur l’industrie 4.0

Saloua ESSGHAIER a souligné l’importance de l’innovation dans la contribution à la compétitivité des petites et moyennes entreprises « Cette innovation est considérée comme un levier très important de la compétitivité de nos PME qui constituent la majeure partie de notre tissu industriel et de service. Le choix de la région de Nabeul s’intègre parfaitement dans cette logique notamment par l’existence d’une bonne infrastructure industrielle, agricole et emplacement géographique », mettant en avant la nécessité d’élaborer une feuille de route nationale basée sur la transition vers l’industrie 4.0 dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation à l’avenir de 2035.

« Le gouvernorat de Nabeul est bien sûr prêt à appuyer cette initiative qui vise à favoriser la création de startups, dans une région qui a tous les éléments favorables, industrielles, agricoles et touristiques, pour la mise en place d’un écosystème visant à promouvoir l’innovation », affirme Mohamed Ridha Mlika.

Cette première réunion du comité de pilotage signe le lancement officiel du projet de mise en place d’un écosystème local de l’innovation qui sera mis en œuvre pour une durée de 18 mois, dans le cadre du projet Innov’i – EU4Innovation, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, et qui vise à appuyer l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant tunisien et à contribuer au développement économique inclusif et durable de la Tunisie.

D’après communiqué d’Expertise France