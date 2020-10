Selon le projet du budget de l’Etat au titre de l’année 2021, 315 millions de dinars sont réservés au financement des programmes contrat dignité et contrat d’initiation à la vie professionnelle.

140 millions de dinars bénéficieront à 25 mille diplômés du supérieur qui profiteront du programme de contrat dignité tandis que 175 millions de dinars seront réservés au financement du programme contrat d’initiation à la vie professionnelle.

D’après la même source, la banque tunisienne de solidarité consacrera 70 millions de dinars au financement des microprojets et 25 millions de dinars seront réservés au financement du programme nouvelle génération de promoteurs.

Par ailleurs, un montant de 15 millions de dinars sera réservé au programme d’accompagnement des petites entreprises dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et 2 millions de dinars serviront à financer le programme d’incitation à l’investissement dans l’économie numérique.

Afin de soutenir l’autofinancement de projets dans le cadre du Fonds national pour la promotion de l’artisanat et des petits métiers, 66 millions de dinars serviront à financer environ 5000 projets à raison de 12000 dinars pour chaque projet.

En outre, des fonds d’une valeur de 15 millions de dinars sont programmés dans le budget de l’année prochaine pour poursuivre la construction et la modernisation des centres de formation professionnelle et pour lancer la création de nouveaux espaces de formation et de formation, ce qui contribuerait à atteindre une capacité totale de formation d’environ 70 000 jeunes.

Il est à noter que les crédits alloués à la formation professionnelle et à l’emploi ont connu une augmentation de 6 millions de dinars dans le projet de budget de l’Etat pour l’année 2021, les dépenses ayant été allouées pour un montant total de 968 millions de dinars contre 962 millions de dinars dans la loi de finances actualisée de 2020.