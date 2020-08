Forte réduction du déficit commercial de la Tunisie, à fin juillet 2020 (INS)

Le déficit commercial s’est réduit, à fin juillet 2020, de 3,597 milliards de dinars pour s’établir à 7,567 milliards de dinars, 11,164 milliards de dinars durant la même période de 2019. C’est ce qui ressort des données publiées mardi 11 août par l’Institut national de la statistique (INS).

La réduction du déficit commercial est due à une baisse des exportations (-19,5%) et des importations (-23,2%), explique l’INS.

D’après l’INS, le déficit de la balance commerciale est expliqué en grande partie par celui enregistré avec certains pays tels que la Chine (-3,086 milliards de dinars), la Turquie (-1,166 milliard de dinars), l’Algérie (-1,206 milliard de dinars), l’Italie (-434,3 millions de dinars) Et la Russie (-573 millions de dinars).

En revanche, le solde de la balance commerciale a enregistré un excédent avec d’autres pays, principalement avec la France (2,031 milliards de dinars), l’Allemagne (627 millions de dinars), la Libye (613,4 millions de dinars) et le Maroc (197 millions de dinars.

Hors énergie, le déficit de la balance commerciale s’est réduit à 4,908 milliards de dinars, indique l’INS, soulignant que le déficit de la balance énergétique s’est établi, quant à lui, à 2,659 milliards de dinars (35,1% du total du déficit) contre 4,167 milliards de dinars, durant la même période en 2019.

S’agissant du taux de couverture, il a gagné 3,5 points par rapport à la même période de l’année 2019 pour s’établir à 74% contre 70,5% durant la même période de l’année 2019.

Baisse des exportations de 19,5%

Durant les sept mois de l’année 2020, les exportations ont enregistré une baisse de 19,5% contre une hausse de 13,2% durant les sept mois de l’année 2019.

Ils ont atteint le niveau de 21,496 milliards de dinars contre 26,703 milliards de dinars, durant la même période de l’année 2019.

La diminution des exportations concerne plusieurs secteurs. En effet, le secteur des textiles, habillement et cuirs a enregistré une contraction de 24%, celui des industries mécaniques et électriques de 25,4%, celui de l’énergie de 11,1% et celui des mines, phosphates et dérivés de 4,5%.

Par contre, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de 10,7%, suite à l’augmentation des ventes d’huiles d’olives (1,506 milliard de dinars contre 866,3 MDT).

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (73,3% du total des exportations) ont diminué de 20,9%. Cette baisse est expliquée, d’une part, par la baisse des exportations vers certains partenaires européens, telles que la France (-29,6%), l’Allemagne (-27,4%) et l’Italie (-16,9%).

Cependant, les ventes ont enregistré une hausse vers d’autres pays, notamment avec l’Espagne (+40,4%) et avec la Grèce (+2,5%).

Pour ce qui est des pays arabes, les exportations ont diminué avec l’Algérie (-37,7%), l’Egypte (-18,8%), le Maroc (-25%) et la Libye (-16,5%).

Baisse des importations de 23,2%

Les importations ont enregistré une baisse de 23,2%, contre une hausse de 12,9% de janvier à juillet 2019.

En valeur les importations ont atteint 29,063 milliards de dinars, contre 37,867 milliards de dinars durant la même période de l’année 2019.

La baisse des importations est due essentiellement à la baisse enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement (-29,8%), des matières premières et demi produits (-22,6%), des biens de consommation (-20,7%) et de l’énergie (-29,6%), sous l’effet de la diminution des achats des produits raffinés (2,055 milliards de dinars contre 3,534 milliards de dinars) et de gaz naturel (1,411 milliard de dinars contre 2,113 milliards de dinars).

Les importations en provenance de l’UE (48,6% du total des importations) ont enregistré une baisse de 28,9% pour s’établir à 1,4128 milliards de dinars. Les importations ont diminué de 34,1% avec la France et l’Italie, et de 29,5% avec l’Allemagne.