Foued Mebazaâ, ancien président de la République par intérim, affirme avoir “conseillé le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, de former un gouvernement de réalisations avec la participation du plus grand nombre de femmes possible”.

Il a fait cette déclaration, vendredi 7 août 2020, à l’issue de son entretien avec Hichem Mechichi, à Dar Dhiafa, à Carthage, estimant que Mechichi est une compétence administrative, disposant d’une vision claire et jouissant d’une unanimité nationale.

Cependant, la position politique et le niveau culturel ne sont pas suffisants pour faire réussir l’action gouvernementale autant qu’une connaissance des rouages de l’Etat et de l’administration et une capacité à accomplir des réalisations, pense Mebazaâ.

Le chef du gouvernement désigné a consacré la journée du vendredi à des entretiens avec les anciens présidents de la République et chefs de gouvernement pour recueillir leurs propositions.

Mechichi a, aussi, effectué une série d’entretiens, durant cette semaine, avec des représentants des partis politiques et des blocs parlementaires et des compétences nationales dans les différents domaines.

Foued Mebazaâ, président de la Chambre des députés, avait assumé le 15 janvier 2011 jusqu’aux élections de la Constituante de la même année les fonctions de président de la République par intérim, et ce suite à la vacance définitive du poste de la présidence de la République après la fuite de Ben Ali.