La CNRPS ouvre un nouveau centre régional à la cité El-Ghazala

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) annonce, dans un communiqué publié vendredi 7 août 2020, l’ouverture d’un nouveau centre régional, Ariana 2, à la cité El-Ghazala, dans le cadre du renforcement de son réseau de sections régionales et locales et dans le but d’améliorer davantage les prestations et de les rapprocher de ses affiliés.

Le nouveau centre couvre les affiliés habitant à l’Ariana (Ariana Soghra, Riyadh Al-Andalous, Hédi Nouira), Kalaat Andalous (ouest et est, Al-Hassian, le pont de Bizerte, Bouhnech et Nahli), Rawad (Rawad, Borj Touil Sidi Amor Boukhtiwa, Jaafar, Médina Fadhla, Nkhilet et Al-Ghazala), La Soukra (Chotrana, Nessim, Taamir) et Sidi Thabet (Cherfech et Sabelet Ben Ammar).

Situé sur la rue Habib Bourguiba, cité Al-Ghazala 2083, le centre est accessible par les deux numéros de téléphone suivant : 71762873 – 71762743 et l’adresse e-mail centre.ariana2@cnrps.nat.tn.