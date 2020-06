Tourisme : Lancement d’une “Online Tourism Agency”

Liberta Voyages a officiellement lancé, lundi 22 juin 2020, son OTA –pour Online Tourism Agency.

Il s’agit d’une plateforme de vente en ligne, qui commercialise essentiellement des prestations touristiques/voyages fournies par des tiers, et qui se veut la moins chère et la plus complète sur le marché.

En effet, LIBERTA VOAYAGES a créé cette agence en ligne afin de faciliter les recherches et identifier le prix le moins cher possible sur le marché des prestations touristiques.

«Fort de sa technologie de recherche et de sa connexion avec tous les fournisseurs, hôtels et autres OTA sérieux sur le marché, le nouveau site web www.libertavoyages.com affiche les résultats les moins chers, selon les filtres de choix de l’utilisateur (annulation et modification 100% gratuite ou paiement à l’hôtel le jour de l’arrivée, hôtels en promo, hôtels dédiés aux familles, politique enfants encourageante, hôtels offrant des toboggan…), explique Wissem Ben Ameur, le directeur général de LIBERTA VOYAGES.