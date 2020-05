Afrique  : Plus de 780 cas positifs et près de 50 décès au Niger

A l’instar de la plupart des pays d’Afrique, la situation de la pandémie du coronavirus préoccupe le gouvernement du Niger avec à la clé un plan de riposte.

Car, en termes de chiffres, le pays semble moyennement très touché par Covid-19, avec 781 cas confirmés positifs sur un total de 3 245 tests effectués dont 42 décès, 586 guéris et 153 sous traitement. Et c’est la capitale Niamey qui paye le grand tribut, puisqu’elle enregistre près de 90% cas positifs et 95% des décès, respectivement 687 cas et 36 morts.

On note également que 9 968 personnes ont été confinées, dont 7 092 sont sorties du confinement et 2 876 sont en cours.

Sur le plan de la prévention et du contrôle de l’infection, le gouvernement assure l’approvisionnement en médicaments, en matériels de protection et autres intrants. Il s’est également à rendre disponibles 10 millions de masques produits localement dans les meilleurs délais.

Tout ceci montre que certains gouvernements africains –pour ne tous- travaillent pour lutter contre le coronavirus.