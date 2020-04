Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a appelé, mercredi, dans communiqué tous les professionnels et exploitants dans le secteur des produits alimentaires à base animalière à appliquer à bon escient les conditions de la protection de la santé, à un moment où l’Organisation Mondiale de la Santé a affirmé l’existence d’aucune preuve de la transmission du virus de l’être humain aux animaux qu’ils soient domestiques ou élevés.

Il importe, en effet, d’afficher des panneaux d’arrêt et des affichages de conscientisation pour éviter l’entrée des intrus dans l’entreprise. Il faudrait également utiliser les rotoluves pour voitures à l’entrée de l’entreprise et les pédicules à l’entrée des employés et des citoyens, mais aussi réduire le contact entre les employés et garder une distance d’un mètre au minimum entre les personnes.

Il y a lieu de faire attention lors de l’apparition des symptômes de la maladie chez les agents, comme, la hausse de température, la toux, un problème respiratoire et autres et s’engager à informer les services spécialisés au ministère de la santé avec l’isolation directe de la personne concernée.

Il convient de fournir des moyens de protection suffisants pour les employés lors de leur travail (une blouse bien propre, un bonnet, une bavette, des gants et des protège-chaussures) qui devraient de préférence être utilisés une seule fois et changés maintes fois entre les différentes séances de travail.

Les services vétérinaires insistent sur la nécessité de fournir les produits de nettoyage et de stérilisation conformes aux normes et de les utiliser lors du nettoiement des plateformes exploitées pour la préparation des produits à base animalière. Il s’agit également d’installer des lave-mains et de pourvoir en désinfectants des lieux bien précis à l’intérieur de l’entreprise, surtout ceux où a lieu le traitement des produits, tout en s’assurant de l’approvisionnement régulier en ces produits .

Les mesures préventives comprennent également le nettoyage des surfaces du travail régulier (bureaux, tables) outils bureautiques (téléphones, clefs… ), en utilisant un désinfectant, tout en étant vigilant dans les lieux de regroupement des employés et en intensifiant les opérations de stérilisation et en s’assurant de la disponibilité des masques, des mouchoirs, outre des poubelles fermées pour juguler ce virus.

Les services vétérinaires ont souligné l’engagement des entreprises du traitement de transformation et de stockage des produits alimentaires à base animalière, en s’appuyant sur les recommandations de l’OMS, à appliquer les règles générales de la protection de la santé et de la sécurité alimentaire surtout par le lavage des mains régulièrement à l’eau chaude et le savon ou par des produits désinfectants et l’utilisation des mouchoirs en cas de toux et de les jeter ensuite.