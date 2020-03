Le Tunindex perd 0,33% % avec 6 138,8 points dans un volume total de 3,9 MD, selon la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Dans le vert, le titre CIL grimpe de 3% à 15,45 D suivie par NAKL et STAR qui gagnent 2,99% respectivement à 10,99 D et à 116,9 D.

A la baisse, le titre OTH chute de 2,99% à 11,34 D, tout comme les titres EURO-CYCLES et SIPHAT qui enregistrent un amoindrissement respectif de 2,98 % et 2,97 % à 14.61 D et 4,89DT.