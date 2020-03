Tunisie – Covid 19 : Les entreprises sont appelées à passer le plus tôt possible en mode Télé-travail

Les entreprises de tous les secteurs et particulièrement du secteur du numérique, dont le type d’activité le permet, sont appelées à passer le plus tôt possible en mode Télé-travail, a souligné, mercredi, la Fédération nationale du numérique, relevant de l’UTICA.

Et d’annoncer le lancement d’un Observatoire des Entreprises numériques qui passent à ce mode.

Dans le même contexte, la Fédération a appelé les opérateurs télécom et les fournisseurs de services Internet, à augmenter les Capacités réseaux et les débits mis à disposition des citoyens et des entreprises, afin d’éviter les risques de congestion des réseaux.

Parallèlement, elle a invité les entreprises à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place les systèmes de sécurité informatiques nécessaires qui accompagnent ce Télétravail, notant qu’elle met à leur disposition un Référentiel des sociétés spécialisées pouvant accompagner techniquement ce passage au télétravail.

Par ailleurs, elle a appelé tout usager d’internet, qu’il soit membre de famille, acteur indépendant ou tout citoyen, à prioriser son usage d’internet, en évitant les téléchargements et autre usage inutile et non prioritaire le jour, qui risque de congestionner les réseaux et empêcher les étudiants de suivre leurs cours à distance ou les employés d’entreprises à travailler à distance.

La Fédération a annoncé, aussi, qu’elle mettra à la disposition des tunisiens, à partir de demain jeudi 19 mars, un Référentiel des services en ligne de tous types qui pourront être utiles dans les moments difficiles d’isolement chez soi.

Elle recommande, par la même occasion, à tous les tunisiens d’utiliser le plus possible les moyens digitaux, de chez soi, pour éviter les contacts physiques et respecter la distanciation recommandée (Services et contenus en ligne, paiements en ligne…).