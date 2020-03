Tunisie : La nouvelle Vitara de Suzuki lancée à partir de 99.800 DT

Car Pro, concessionnaire officiel de la marque SUZUKI en Tunisie, a lancé la nouvelle SUZUKI Vitara.

Retour sur l’incroyable histoire de SUZUKI…

SUZUKI : une histoire qui ressemble à une légende…

Véritablement connue du grand public dès 1960, l’origine de la marque SUZUKI remonte pourtant au début du XXème siècle, en 1909, lorsque Michio SUZUKI fonde au Japon la SUZUKI Looms Works, spécialisée dans la fabrication de machines à coudre et à tisser. En 1936 , il décide de concevoir quelques prototypes de véhicules ainsi que des moteurs destinés aux motocyclettes. En 1952 , la petite entreprise accède à la notoriété avec ses Power Free, des motocyclettes à deux temps qui font fureur à l’époque. Deux ans plus tard, SUZUKI Motor Co. Ltd lance son premier véhicule, la Suzulight… Graduellement, l’entreprise va proposer des moteurs de bateaux, des véhicules utilitaires et des motos et devenir l’un des grands noms de l’automobile dans le monde.

Aujourd’hui, SUZUKI emploie plus de 68 000 personnes , a réalisé pour l’année fiscale 2018/2019 un chiffre d’affaires global de 31,48 milliards d’euros et a fabriqué, pour la même période, plus de 3,4 millions de véhicules .

La nouvelle SUZUKI VITARA, taillée pour toutes les aventures

La nouvelle SUZUKI VITARA gagne encore des points dans le segment des SUV. En effet, dans sa nouvelle version dorénavant disponible en Tunisie, la SUZUKI VITARA (puissance fiscale de 7 cv) offre de la valeur ajoutée dans son design, encore plus moderne et raffiné, dans sa motorisation encore plus puissante, dans ses équipements de sécurité et de connectivité, toujours plus performants et dans son habitacle première classe, encore plus soigné.

Sa nouvelle calandre redessinée et agrémentée par des inserts chromés ainsi que ses feux LED, dessinant une très belle forme de barres verticales, finissent de donner beaucoup d’élégance au véhicule.

Un autre plaisir et non le moindre : avoir la possibilité de conduire à ciel ouvert grâce à son toit ouvrant panoramique totalement rétractable.

Le moteur n’est pas en reste : un puissant moteur BoostJet, 4 cylindres de 1,4L, turbocompressé développant 140 CV DIN, lui permet d’atteindre 100 Km/h en seulement 9.5s. La transmission est assurée par une boite automatique de six rapports.

L’habitacle du nouveau SUZUKI Vitara constitue un monde de raffinement, spacieux et ergonomique, habillé de matériaux de qualité supérieure, où chaque commande est à portée de main. L’écran tactile de 7 pouces permet de commander intuitivement les différentes fonctions multimédia (audio, téléphonie mains-libres, système de navigation, intégration du smartphone).