Le Tunindex a clôturé la séance de vendredi, en territoire positif, gagnant 0,07% à hauteur de 7 115.50 points, dans un volume total 3.935 millions de dinars (MD), selon MCP.

Le titre Unimed a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,392 MD de ses capitaux à 9,99 D, avec une augmentation de 2,04%.

A la hausse, le titre Tunisair s’est échangé à 0,72 D, tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une augmentation de 5,88%, suivi d’Assurance Star qui a progressé de 4,24% à 119,89 D.

Le titre Tuninvest Sicar, quant à lui, a réalisé une hausse de 2,98%, à 4,14 D.

Dans le vert, les titres UIB et Hannibal Lease ont gagné respectivement 2,98% et 2,86% pour clôturer à 22,45 D et 4,66 D.

A la baisse, le titre Adwya a enregistré une régression de 2,66%, à 2,92 D, suivi de Sopat qui a baissé de 2,46% à 1,58 D. Le titre Air Liquide, quant à lui, a régressé de 2,06%, à 71 D.

Dans le rouge, les titres Siame et Office Plast ont réalisé une baisse respective de 2,06% et 2,04% à 3,80 D et 2,40 D.