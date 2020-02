37ème liste des fermes domaniales à élever en SMVDA

Trente-trois fermes domaniales agricoles, réparties sur 9 gouvernorats, sont proposées à la location par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, au profit des promoteurs et des investisseurs dans le secteur agricole et ce dans le cadre de la 37ème liste des fermes domaniales à ériger en Sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA).

Ces fermes totalisent une superficie de 19 377 hectares dont 1515 ha irrigués. Ladite liste offrira 710 postes d’emploi permanents (522 ouvriers et 188 cadres) et générera des investissements globaux de 65 millions de dinars, indique mercredi, le ministère de l’Agriculture.

Cette liste comporte 5 fermes domaniales d’une superficie totale de 3116 ha consacrées à la production de semences de pomme de terre.

Il s’agit essentiellement, de la ferme de “Borj El Touta” à Tebourba dans le gouvernorat de La Manouba (125 ha), “Aouana” à Sejnane à Bizerte (360 ha), “Mekna” à Tabarka au gouvernorat de Jendouba (352 ha), “Sidi Mansour 2” (819 ha) et “Sidi Saad 1” (1 460 ha), à Nasrallah (Kairouan).

Le cahier des charges et les données techniques relatifs aux fermes inscrites dans le cadre de cette 37ème liste sont disponibles sur le site de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles www.apia.com.tn à partir de mercredi 12 courant.

Voici la 37ème liste des fermes domaniales à ériger en SMVDA, par la voie de location:

N/O Ferme Délégation Gouvernorat Superficie (ha)

1 BORJ TOUTA 2 * Tebourba Manouba 176 (1)

2 MALLAHA Tebourba Manouba 348

3 CHAOUAT (EX-ERRAHMANIA) Djedaida Manouba 518

4 AOUANA * Sejnane Bizerte 360

5 AIN SFAIA Zriba Zaghouan 911

6 SOUINIETTE 1 Zriba Zaghouan 503

7 AIN BABBOUCHE 2 Zriba Zaghouan 517

8 AIN FAOUARA 3 Zriba Zaghouan 530

9 EL JAMEL Zaghouan Zaghouan 1378

10 OUED EL KENZ Zriba Zaghouan 538

11 JEBIBINA 1 Saouef Zaghouan 587

12 ESSAFA 1 Bir Mcherga Zaghouan 729

13 SELTEN Grombalia Nabeul 172

14 EL WEHDA 2 Bou Argoub Nabeul 495

15 AIN CHALOU 1 Béja Nord Béja 353

16 CHARFEDDINE 1 Goubellat Béja 243

17 CHARFEDDINE 2 Goubellat Béja 297

18 KHALLED Teboursouk Béja 437

19 ECHAHID Teboursouk Béja 431

20 OUED ZITOUN 1 Testour Béja 415

21 TRAIFA 2 Goubellat Béja 559

22 MAKNA * Tabarka Jendouba 352

23 AIN EL KARMA 2 Sakiet Sidi Youssef Kef 490

24 AIN EL KARMA 3 Sakiet Sidi Youssef Kef 470

25 EL AAMEL 1 Gaafour Siliana 398

26 EL AAMEL 2 Gaafour Siliana 489

27 EL BORJ 2 Laaroussa Siliana 228

28 ERROMMANA EL MAJEN Laaroussa Siliana 124

29 ERRIHANA Laroussa Siliana 584

30 EL BAATH Gaafour Siliana 788

31 SIDI MANSOUR 2 * Nasrallah Kairouan 819

32 SIDI SAAD 1 * Nasrallah Kairouan 1460

33 SIDI SAAD 2 Menzel M’hiri Kairouan 2678

TOTAL : 19 377.