Handball CAN-2020 : la Tunisie bat l’Algérie (26-22)

La Tunisie a battu l’Algérie 26 à 22 (mi-temps: 12-11), en match comptant pour la 2e journée du Tour principal (Groupe MII) de la Coupe d’Afrique des nations de handball (Tunisie-2020), disputé mercredi soir à la salle olympique de Radès.

Les deux sélections tunisienne et algérienne sont qualifiées pour les demi-finales en terminant respectivement à la 1re et 2e (6 et 4 pts).

Le Maroc a battu le Cap-Vert 31 à 25 (mi-temps: 17-11), pour le compte du même groupe, mais les deux équipes étaient déjà éliminées.

Auparavant, la RD Congo s’était imposée face au Gabon 32 à 18 (15-10), dans le cadre du groupe MI, sans pour autant assurer sa qualification aux demi-finales.

L’Egypte et l’Angola ayant déjà composté leur billet pour le dernier carré.

La sélection égyptienne de handball a battu son homologue angolaise 33-26, en match comptant pour la 2e journée du Tour principal (Groupe MI).

Grâce à cette victoire, le sept égyptien termine en tête du groupe MI avec 6 points devant l’Angola, 2e avec 4 points. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finales.

En demi-finales prévues vendredi l’Egypte sera opposée à l’Algérie et la Tunisie affrontera l’Angola.