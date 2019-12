Les prix du concours de la Khomsa d’or attribués à des vêtements traditionnels tunisiens revisités

La styliste Safia Miled (gouvernorat de Sousse) a reçu le premier prix du concours du vêtement féminin dans le cadre de la 21ème édition de la “Khomsa d’or” et Fatma Deboussi (Gouvernorat de Tunis) s’est elle aussi vue accorder le premier prix pour ce qui est du vêtement masculin.

La valeur du premier prix pour le concours du vêtement féminin dévoilée, jeudi soir, à l’occasion de la soirée de la “Khomsa d’or”, s’élève à trois mille dinars, le même montant consacré au premier prix décerné dans le cadre du concours du vêtement masculin, sachant que 32 stylistes (hommes et femmes) se sont présentés aux concours de la “Khomsa d’or”.

Le deuxième prix du concours du vêtement féminin a été attribué à Idia Ettabii pour le vêtement féminin et Bassem Ben Slimane s’agissant du vêtement masculin. La valeur des deux prix est de deux mille dinars chacun. Concernant le troisième prix d’un montant de mille dinars il a été décerné respectivement à Afef Chamakhi (vêtement féminin) et Mediha Trabelsi (vêtement masculin).

La présidente de la commission du concours de la “Khomsa d’or” Fatma Redissi Ben Abdallah a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, que le critère le plus important pour le choix des gagnants est l’innovation.

Elle a précisé que “les créations de cette édition se sont distinguées par la touche moderne ajoutée au vêtement traditionnel qu’il est impératif de sauvegarder, de rendre fonctionnel et de faire connaître”.

Au cours de la cérémonie de remise des prix à laquelle ont pris part des responsables du gouvernement et des diplomates accrédités à Tunis, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat René Trabeslsi a mis en exergue l’importance du vêtement traditionnel tunisien pour attirer les touristes.

Les organisateurs du concours de la “Khomsa d’or”, qui se tient annuellement à l’inititative de l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT), oeuvrent à lancer de nouvelles créations inspirées de l’habit traditionnel tunisien à travers l’encouragement de l’innovation et la créativité.

Les stylistes et les artisans ont présenté, tout au long de la soirée, des modèles de vêtements traditionnels féminins et masculins destinés aux fêtes et d’autres au port quotidien.

Au cours de la soirée de la “Khomsa d’or”, un hommage a, par ailleurs, été rendu à la styliste Rachida Bennani ainsi qu’à Malika Kassouss du Maroc, Foued Azzi de l’Algérie et Sofiane Ben Gamra de Tunisie.