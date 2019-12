Auto – moto : la 6e édition du Rallye International Alyssa du 29 décembre au 2 janvier 2020

Le coup d’envoi du 6e Rallye International auto-moto féminin Alyssa, sera donné le 29 décembre à l’initiative de “Tous pour la Tunisie” en partenariat avec “Vivo Tunisie Energy” principal partenaire du rallye, la fédération tunisienne des sports automobiles et l’office national du tourisme tunisien.

Taieb Bouhjar, organisateur de la 6e édition a affirmé jeudi au cours d’une conférence de presse à Tunis, que cet évènement qui se déroulera du 29 décembre au 2 janvier 2020, revêt un caractère sportif et touristique exceptionnel car il réunira 28 équipages féminin de nombreux pays, France, Canada, Belgique, Maroc, Algérie et Tunisie, après les réussites des précédentes éditions.

Ce rallye sera disputé en cinq étapes sur un parcours de 1300 kmet offrira une belle occasion pour découvrir les richesses culturelles et touristiques du pays a-t-il souligné. Le coup d’envoi sera donné à Yasmine Hammamet puis les équipages rallieront Kairouan, Matmata, Chenini, Tataouine, Ksar Ghilane, Gabes et Mahdia.

Outre son aspect culturel et touristique, le rallye auto-moto international de régularité est basé sur la maitrise de la vitesse imposée, qui ne doit pas dépasser les 65 km par heure et le respect des règles du code de la route et de la prévention routière.

la céremonie de clôture et de distribution des prix aux vainqueurs aura lieu le 2 janvier 2020 à Yasmine Hammamet.