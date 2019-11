Azur City, un centre commercial nouvelle génération pour la banlieue sud de Tunis

Comme annoncé depuis quelques jours, la banlieue sud de Tunis possède désormais son centre commercial “nouvelle génération“, tel que qualifié par son promoteur, en l’occurrence le groupe Mabrouk, qui y a investi quelque 200 millions de dinars. SVP ! Avec l’ambition de contribuer à la lutte contre le commerce informel.

En effet, situé sur l’Autoroute A1, Azur City, un centre commercial d’un genre nouveau, ouvre ses portes jeudi 21 novembre 2019. Mais en attendant, des journalistes ont été conviés à découvrir les lieux, dans l’optique de servir d’“éclaireur“ pour les futurs clients du Centre. C’était mardi 19 novembre 2019.

Il est situé dans le gouvernorat de Ben Arous, mais Azur City bénéficiera également aux habitants de Tunis et même de Nabeul, compte tenu de son emplacement sur l’autoroute A1.

Mais pas seulement, parce qu’il est l’un des plus importants centres commerciaux construits jusqu’à présent en Tunisie, à mettre à l’actif de la Compagnie de Promotion Immobilière et Touristique (COPIT).

A vingt minutes du centre-­‐ville de Tunis, sur l’autoroute A1, cette nouvelle infrastructure est à même d’offrir aux visiteurs une offre commerciale et de loisir unique et constituera une composante structurante pour la banlieue sud de Tunis.

Une centaine de boutiques et une quinzaine de restaurants et cafés

Réparties sur deux niveaux, les enseignes de mode et de restauration présentent un équilibre presque parfait entre marques tunisiennes et internationales.

Parmi les enseignes internationales très attendues par les Tunisiens il y aura H&M. En effet, la marque suédoise inaugurera dans Azur City sa deuxième boutique en Tunisie sur une surface de plus de 2 000 m².

Une nouvelle offre culturelle très attendue

Le centre commercial accueillera prochainement un cinéma multiplexe Pathé comportant 6 salles, dotées de technologies à la pointe du progrès, dignes des grandes capitales mondiales dont une dotée d’un écran géant et de 450 places.

Pour compléter le tout, un espace de loisir et de divertissement pour les familles sur plus de 3 000 m². Cet espace sera équipé de trampolines, de jeux vidéo, d’une zone de réalité virtuelle et de manèges inédits en Tunisie et fonctionnant douze mois par an dans un environnement couvert et climatisé. Au tant dire que les enfants seront gâtés, ce qui ne manquera pas d’aider les parents à profiter pleinement de leur présence pour faire leurs courses.

Mais ce n’est pas tout, car en plus du cinéma et de l’espace de loisirs et d’une une grande librairie de 250 m², les visiteurs auront accès à des animations tout au long de l’année; animations qui sont destinées aux enfants, adolescents et adultes.

Un bâtiment ultra moderne

C’est un euphémisme de dire que Azur City est une architecture moderne. Avec ses 90 000 m² carrés bâtis dont près de 50 000 m² d’espaces de vente, le complexe figure parmi les plus grands édifices du pays, nous dit-on. Il a été construit en respectant les règles les plus strictes de sécurité et de maîtrise d’énergie.

En outre, les accès du centre ont été soigneusement étudiés pour faciliter les flux et la circulation des clients. Un pont enjambant l’autoroute a été construit et entière financé par COPIT (Compagnie de promotion immobilière et touristique) avant d’être cédé à l’Etat tunisien, plus précisément au ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire.

Centré sur le visiteur, le complexe propose 2 600 places de parking dont 600 au sous-­‐sol, protégées des intempéries. Les visiteurs auront accès à un wifi gratuit et pourront jouir de plusieurs espaces verts autour du centre.

Un hypermarché Géant de 10 000 m² offrant une expérience client unique

Géant Azur City est le troisième magasin de Meddis Distributionii en Tunisie. Il a été élaboré en apportant un soin particulier à l’expérience client en s’inspirant des dernières innovations du Groupe international Casino.

Avec plus de 50 000 références, ce magasin offrira un large choix de produits avec un positionnement prix extrêmement compétitif, favorisant le pouvoir d’achat des Tunisiens.

En outre, la qualité de l’accueil et du conseil a constitué ne priorité durant la formation des 550 nouvelles recrues de Géant en Tunisie.

Parmi les innovations remarquables qui profiteront aux clients de l’hypermarché figure la mise en place du premier « GéantDrive » de Tunisie.

Comment ça marche? A partir de son téléphone ou d’un PC, le client pourra commander ses courses en ligne avant de les récupérer sans descendre de son véhicule, à un horaire convenu d’avance. Ce service permettra un gain de temps considérable pour les parents actifs et les clients pressés de reprendre leur itinéraire sur l’autoroute A1.

200 millions d’investissement et un fort impact socioéconomiques attendu

Avec plus de 200 millions de dinars, ce nouvel investissement du Groupe Mabrouk a été piloté par des compétences tunisiennes et exécuté par une cinquantaine d’entreprises locales, ayant mobilisé un millier de personnes tout au long des 32 mois des travaux.

A partir de son lancement, le centre commercial Azur City et le nouvel hypermarché Géant permettront de créer plus de 2 000 emplois directs permanents. Ce qui devrait largement bénéficier aux caisses sociales de l’Etat, à travers la cotisation de ces nouveaux emplois.

Autre apport de ce centre commercial intégré, c’est qu’il représente une alternative concrète au commerce informel sur le sud de Tunis tout en augmentant les recettes fiscales de l’Etat et des collectivités locales.

A propos de COPIT

La société COPIT -pour Compagnie de promotion immobilière et touristique- est la filiale du Groupe Mabrouk spécialisée dans la construction et la gestion de centres commerciaux.

Leader du marché tunisien, elle opère les centres commerciaux Zéphyr, Tunis City et Azur City, totalisant plus de 90 000 m² de surface de vente.

A propos de Meddis Distribution

Le Groupe Mabrouk figure parmi les leaders de la grande distribution en Tunisie avec les enseignes Monoprix et Géant. La société Meddis Distribution opère le segment hypermarchés en partenariat avec le Groupe international Casino.

Après Géant Tunis City -créé en 2005- et Géant Bourgo Mall -lancé à Djerba en 2018-, la société inaugure à Azur City son troisième hypermarché en Tunisie.