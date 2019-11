12039490

:

Préparation CAN Tunisie 2020 (réparation) : Rassemblement des joueurs locaux du 18 au 20 novembre à Nabeul et Hammamet

TUNIS, 16 nov 2019 (TAP) – Dans le cadre de son programme de préparation au Championnat d’Afrique des Nations Tunisie 2020 (16-26 janvier), l’équipe nationale seniors hommes effectuera son deuxième rassemblement hebdomadaire consacré aux joueurs évoluant au Championnat tunisien, annonce samedi la Fédération tunisienne de handball.

Le staff technique du sept national a convoqué 18 joueurs pour ce stage qui aura lieu à Nabeul et Hammamet du lundi 18 au mercredi 20 novembre :

C’est la troisième étape de la préparation de notre sélection à la CAN Tunisie 2020, après la double confrontation avec la sélection Ukraine à Hammamet les 24 et 26 octobre dernier.

Le programme de préparation à la CAN prévoit cinq quatre autres stages et la participation au tournoi Yellow Cup en suisse. Deux stages pour les joueurs locaux sont programmés du 25 au 27 novembre et du 16 au 21 décembre 2019, suivis d’un autre stage du 25 au 30 décembre 2019 ponctué par deux matchs avec le Maroc en présence des joueurs évoluant à l’étranger.

La sélection tunisienne prendra part d’autre part au tournoi Yellow Cup en Suisse du 2 au 6 janvier 2020 avec trois matchs face à la Suisse, l’Ukraine et les Pays-Bas.

Le sept tunisien entraîné par l’Espagnol Toni Gerona effectuera son dernier stage de préparation du 8 au 14 janvier 2020 à Nabeul et Hammamet.

Au premier tour du Championnat d’Afrique des Nations Tunisie 2020, qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et au Mondial Egypte 2021, la Tunisie évoluera dans le Groupe C avec le Cap Vert, le Cameroun et la Cote d’Ivoire et jouera son match d’ouverture face au Cap Vert le 16 janvier 2020 à la salle de Rades, rappelle-t-on.

Liste des joueurs locaux convoqués:

ES Sahel : Mohamed Sfar, Rafik Bacha, Issam Rzig, Ghazi Belghali, Mohamed Amine Darmoul, Slim Hedoui, Seifeddine Hmida et Anour Ben Abdallah.

ES Tunis : Oussama Boughanmi, Assil Namli, Ramzi Majdoub et Elyes Hachicha.

Club Africain : Yassine Bouteffaha et Mohamed Ali Bhar.

EM Mahdia : Ahmed Bannour et Fares El Ghoul.

CS Sakiet Ezzit : Achref Margheli.

AS Téboulba : Fradj Ben Tekaya.